فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارسال لوح سپاس خطاب به رئیس جمعیت هلال‌احمر، از همراهی، تعامل سازنده و حمایت‌های بی‌دریغ این جمعیت در تأمین و تحویل تجهیزات و اقلام پزشکی به معاونت بهداشت، امداد و درمان فراجا قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با ارسال پیامی به پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، از اقدامات و همکاری‌های مؤثر این جمعیت در حوزه پشتیبانی درمانی و امدادی تجلیل به عمل آورد.

در متن تقدیرنامه فرمانده کل انتظامی کشور آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس محترم جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات الهی.

بدین‌وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌های ارزشمند، تعامل سازنده و همکاری‌های شایسته جنابعالی و مجموعه پرتلاش جمعیت هلال‌احمر در راستای حمایت از برنامه‌های بهداشتی و درمانی فراجا، به‌ویژه در تأمین و تحویل تجهیزات و اقلام پزشکی مورد نیاز معاونت بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌دارم.

بی‌شک این‌گونه اقدامات خیرخواهانه و هم‌افزایی‌های مؤثر در عرصه سلامت و امدادرسانی، نقشی بسزا در ارتقای سطح خدمات‌رسانی درمانی و تقویت توان پشتیبانی ایفا می‌کند و مأجور درگاه خداوند متعال خواهد بود.

از درگاه ایزد منان، توفیقات روزافزون جنابعالی و تمامی امدادگران، داوطلبان و کارکنان خدوم جمعیت هلال‌احمر را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهنمود‌های مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا مسئلت دارم.