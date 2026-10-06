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۱۲ شرکت با ۲۵۰ دستگاه انواع وسایل نقلیه برای مشارکت در طرح سرویس مدارس با آموزش و پرورش مهاباد همکاری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، با آغازسال تحصیلی، رفت وآمد دانش آموزان به مدرسه دغدغه تعدادی از خانوادهها شده است.
عدهای از سرویس مدارس استفاده میکنند و تعدادی هم به دلایل مختلف از سرویس مدارس بیبهره هستند.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد از آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی برای سرویس دهی به مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد.
شیرکو نورانی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای مهاباد گفت: ۲۵۰ دستگاه انواع اتوبوس، مینیبوس، خودروی سواری و ون مسئولیت جابهجایی دانشآموزان را بر عهده دارند.
محمد امین عزیز پورکارشناس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش مهاباد هم اظهار داشت: آموزش و پرورش مهاباد همانند کل کشور در راستای سرویس دانش آموزی اطلاع رسانی کرده و از مدیران مدارس خواسته تا همکاری لازم را با شرکتهای مربوطه برای کاهش مشکلات سرویس دانشآموزان داشته باشند.