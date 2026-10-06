به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، با آغازسال تحصیلی، رفت وآمد دانش آموزان به مدرسه دغدغه تعدادی از خانواده‌ها شده است.

عده‌ای از سرویس مدارس استفاده می‌کنند و تعدادی هم به دلایل مختلف از سرویس مدارس بی‌بهره هستند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد از آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی برای سرویس دهی به مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد.

شیرکو نورانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای مهاباد گفت: ۲۵۰ دستگاه انواع اتوبوس، مینی‌بوس، خودروی سواری و ون مسئولیت جابه‌جایی دانش‌آموزان را بر عهده دارند.

محمد امین عزیز پورکارشناس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش مهاباد هم اظهار داشت: آموزش و پرورش مهاباد همانند کل کشور در راستای سرویس دانش آموزی اطلاع رسانی کرده و از مدیران مدارس خواسته تا همکاری لازم را با شرکت‌های مربوطه برای کاهش مشکلات سرویس دانش‌آموزان داشته باشند.