به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: از مجموع ۴۸۰ پرونده تشکیل‌شده در امور حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، ۳۰۲ پرونده با موضوع آلودگی‌های محیط زیستی، ۱۰۰ پرونده در زمینه شکار و صید و ۳۸ پرونده نیز با موضوع تخریب و تصرف اراضی ملی تشکیل شده است.

وی افزود: همچنین ۴۰ پرونده در سایر موضوعات مرتبط با حوزه محیط زیست در استان تشکیل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: در حوزه تخریب و تصرف اراضی ملی، مجموعاً ۲۵ هکتار از اراضی تصرف‌شده با پیگیری‌های انجام‌شده رفع تصرف و به وضعیت قانونی بازگردانده شده است.

اشرفی با اشاره به سهم قابل توجه پرونده‌های آلودگی‌های محیط زیستی گفت: آلودگی‌های محیط زیستی با ۳۰۲ پرونده، بیشترین سهم از پرونده‌های تشکیل‌شده را به خود اختصاص داده و این پرونده‌ها با هدف جلوگیری از تداوم آلودگی و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست از مسیرهای قانونی پیگیری شده‌اند.

وی تأکید کرد: پرونده‌های مربوط به شکار و صید غیرمجاز، تخریب و تصرف اراضی ملی و سایر تخلفات زیست‌محیطی نیز با جدیت دنبال می‌شوند و روند پیگیری حقوقی تخلفات تا حصول نتیجه از مراجع قانونی ادامه خواهد داشت.