



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به گفته دبیر علمی این رویداد، گردهمایی امسال یادروز حافظ با محوریت حافظ درآفرینش‌های هنری وادبی برگزار می‌شود.

دکتر حسام پور گفت: امسال ۳۰ مقاله و اثر علمی به دبیر خانه این رویداد رسید که ۸ اثر پذیرفته شد.

به گفته دبیر علمی یادروز حافظ، ۸ حافظ پژوه از استان‌های خراسان رضوی، گیلان، تهران، و فارس جدیدترین تحلیل‌ها و یافته‌های علمی و تخصصی خود درمورد آثار ادبی و هنری برآمده از اندیشه و قلم حافظ را در این گردهمایی به اشتراک نظر می‌گذارند.

این رویداد روز ۲۰ مهر از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر و در جوار آرامگاه حافظ برگزار می‌شود.