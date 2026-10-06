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مراسم معارفه حمید بورد به عنوان سرپرست وزارت نفت

آقای حمید بورد با حضور معاون اول رئیس جمهور با عنوان سرپرست وزارت نفت معارفه شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۱۷:۱۷
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برچسب ها: مراسم معارف ، وزارت نفت ، معاون اول رئیس جمهور
 