مانور دورمیزی مدیریت بحران استان فارس با سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری، با هدف ارزیابی میزان آمادگی و توانمندی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون کنترل و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: مانور دورمیزی مدیریت بحران استان فارس با سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری، با هدف ارزیابی میزان آمادگی و توانمندی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

امید محترمی با اشاره به برگزاری این مانور افزود: در این رزمایش، توان فرماندهی، حل مسئله و مدیریت شرایط اضطراری دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی گفت: هر یک از دستگاه‌ها بر اساس سناریوی تعیین‌شده، اقدامات خود را برای مواجهه با یک زلزله واقعی تشریح کردند و در این فرآیند، نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها شناسایی شد تا برای رفع نقاط ضعف و ارتقای آمادگی‌ها برنامه‌ریزی شود.

معاون کنترل و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه توانمندی‌های خوبی در ستاد مدیریت بحران استان فارس شناسایی شد، افزود: این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌های استان برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط اضطراری آمادگی مناسبی دارند.

محترمی، مانور دورمیزی را پیش‌برنامه‌ای برای مانور تمام‌عیار مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: در مانور اصلی، ظرفیت‌های مختلف برای مدیریت پیامد‌های زلزله، سیلاب و حوادث ثانویه آن در میدان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی، عملیاتی، انتظامی و تخصصی در این مانور مشارکت خواهند داشت و ظرفیت استان‌ها و شهرستان‌های اطراف نیز برای پشتیبانی و امدادرسانی بررسی می‌شود.

معاون کنترل و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: این مانور با هدف افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارزیابی آمادگی آنان برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی برگزار می‌شود.

مانور تمام‌عیار مدیریت بحران استان فارس، در ادامه برنامه ملی ارزیابی آمادگی استان‌ها و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، امدادی، انتظامی و تخصصی برگزار خواهد شد.