مهمترین مشکلات و مسائل آموزشی مهاباد در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان مطرح و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش مهاباد بعد از آغاز سال تحصیلی به بررسی مسائل و مشکلات آموزشی شهرستان اختصاص یافت

جذب سرانه لازم برای تجهیز نمازخانه‌ها وکتابخانه‌های مدارس با کمک خیرین، آغاز انتخاب رشته کنکور سراسری و تجلیل از دانش آموزان برتر از مهمترین موضوعات این نشست بود.

سلیمان پاکزاد و سعید سلطانی بخشداران مرکزی و خلیفان نیز از مسائل ومشکلات آموزشی گفتند.

شورای شهر و شهرداری مهاباد هم برای کمک به بهبود کیفیت فضا‌های آموزشی و مدارس قول مساعد دادند.