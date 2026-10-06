شبهای روشن قم به ایستگاه دویست و نوزدهم رسید؛
تداوم حضور مردم در تجمعات با تأکید بر دستاوردهای علمی و ورزشی کشور
در دویست و نوزدهمین شب از اجتماعات مردمی حاضران با حضور گسترده خود بر تداوم حمایت از مسیر توسعه و افتخارات علمی و ورزشی ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، مردم با حضور پرشور خود در دویست و نوزدهمین شب اجتماعات مردمی، ضمن تأکید بر تداوم حمایتهای خود از تمامیت ارضی کشور، به دستاوردهای اخیر در عرصههای علمی و ورزشی کشور در میادین بینالمللی اشاره کردند.
همچنین موفقیت سهباره ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک به عنوان یکی از نمادهای تداوم پیشرفتهای علمی کشور مورد توجه قرار گرفت.
در این تجمعات، با اشاره به موفقیتهای ورزشی ایران، بر حمایت از کاروان پارالمپیک برای بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ تأکید شد.