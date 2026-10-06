شب‌های روشن قم به ایستگاه دویست و نوزدهم رسید؛

تداوم حضور مردم در تجمعات با تأکید بر دستاورد‌های علمی و ورزشی کشور

در دویست و نوزدهمین شب از اجتماعات مردمی حاضران با حضور گسترده خود بر تداوم حمایت از مسیر توسعه و افتخارات علمی و ورزشی ایران تأکید کردند.