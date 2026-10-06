مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از ارائه دو هزار و ۵۴۰ نفر ساعت آموزش H.S.E (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) به کارکنان و گروه‌های مرتبط با فعالیت‌های سوخت‌رسانی این شرکت در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

برگزاری بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر ساعت آموزش H.S.E در پخش منطقه کردستان برگزاری بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر ساعت آموزش H.S.E در پخش منطقه کردستان برگزاری بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر ساعت آموزش H.S.E در پخش منطقه کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حمه حسنی در مراسم گرامیداشت روز ایمنی و آتش‌نشانی اظهار کرد: این آموزش‌ها برای کارکنان، رانندگان نفتکش، کارگران و اپراتورهای مجاری عرضه سوخت و CNG، پیمانکاران سامانه هوشمند سوخت و تعمیرکاران تلمبه‌های مجاری عرضه برگزار شده است.

وی افزود: باتوجه به قرارگرفتن تاسیسات انبارنفت سنندج و خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در مجاورت منطقه مسکونی، رعایت الزامات و مجموعه مقررات ایمنی و پدافند غیر عامل بسیار حائز اهمیت بوده و برگزاری دوره‌های آموزش HSE و کاربردی کردن این آموزش‌ها با برگزاری مانور‌های سالیانه در کاهش حوادث احتمالی تاثیر گذار خواهد بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان ضمن قدردانی از کارکنان واحد HSE منطقه کردستان در راستای ارتقای عملکرد نظام مدیریت HSE و پدافند غیرعامل و بهبود مستمر آن بویژه در زمان جنگ تحمیلی سوم اظهارداشت: مهمترین دغدغه این شرکت به عنوان متولی توزیع سوخت، تامین، نگهداشت و توزیع ایمن فرآورده‌های نفتی می‌باشد و در این راستا تمام توان و ظرفیت خود را به منظور حفظ ایمنی و کاهش حوادث به کار می‌گیریم.

حمه حسنی در ادامه به سرانه‌ی آموزش در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان و اهمیت آموزش در همه زمینه‌های فعالیت شرکت نیز اشاره نمود و عنوان داشت: به روز بودن، آمادگی، توسعه یافتگی و صیانت از منابع سازمانی و تاسیسات، از اصلی‌ترین اولویت‌های این منطقه است و این آموزش‌ها در راستای دستیابی به اولویت‌های مدنظر است.