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انتخابات آمریکا زیر سایه بحران انرژی

از نگرانی درباره بسته بودن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت درآمریکا؛ بحرانی که حالا به یکی از دغدغه‌های اصلی کاخ سفید در آستانه انتخابات تبدیل شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۱۶:۵۹
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برچسب ها: ترامپ ، انتخابات آمریکا ، بحران انرژی ، تنگه هرمز
 