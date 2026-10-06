به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت:در مجموع ۹۲ هزار و ۵۷۶ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان در این مدت تردد داشته‌اند.

جواد حیدری افزود: در این مدت، ۳۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان به سمت سایر کشور‌ها خارج شدند و۵۷ هزار و ۴۶۸ دستگاه ناوگان نیز از طریق پایانه‌های مرزی استان وارد کشور شده‌اند.

وی اضافه کرد: امسال ترانزیت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱.۹ میلیون تن کالای ترانزیتی از استان، یک میلیون و ۲۱۰ هزار تن مربوط به ترانزیت ورودی و بقیه مربوط به ترانزیت خروجی بوده است.

حیدری ادامه داد: تناژ ترانزیت ورودی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته و تناژ ترانزیت خروجی نیز با رشد پنج درصدی همراه بوده است.