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بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالای ترانزیتی در نیمه نخست امسال از مسیرهای آذربایجانغربی جابهجا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت:در مجموع ۹۲ هزار و ۵۷۶ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانههای مرزی استان در این مدت تردد داشتهاند.
جواد حیدری افزود: در این مدت، ۳۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانههای مرزی استان به سمت سایر کشورها خارج شدند و۵۷ هزار و ۴۶۸ دستگاه ناوگان نیز از طریق پایانههای مرزی استان وارد کشور شدهاند.
وی اضافه کرد: امسال ترانزیت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱.۹ میلیون تن کالای ترانزیتی از استان، یک میلیون و ۲۱۰ هزار تن مربوط به ترانزیت ورودی و بقیه مربوط به ترانزیت خروجی بوده است.
حیدری ادامه داد: تناژ ترانزیت ورودی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته و تناژ ترانزیت خروجی نیز با رشد پنج درصدی همراه بوده است.