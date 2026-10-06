رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قم، با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه روستایی و عشایری، از حمایت ۷۰ درصدی دولت از بیمه روستاییان و عشایر در قم خبر داد.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان خبر داد:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای حسینعلی یزدان‌دوست رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قم، با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه روستایی و عشایری گفت: این قشر پرتلاش بخش مهمی از تولید و اقتصاد کشور را بر عهده دارند و انتظار می‌رود مسئولان با رفع موانع و حمایت جدی، زمینه رونق فعالیت آنان را فراهم کنند.

وی افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قم نزدیک به ۲۱ سال است که به جامعه روستایی و عشایری خدمت‌رسانی می‌کند و افراد ۱۸ تا ۵۰ سال را تحت پوشش بیمه بازنشستگی قرار می‌دهد.

یزدان‌دوست با اشاره به حمایت دولت از این بیمه گفت: ۷۰ درصد حق بیمه به‌عنوان سهم دولت پرداخت می‌شود و تنها ۳۰ درصد حق بیمه بر عهده بیمه‌شده است که این حمایت، فرصت ارزشمندی برای تأمین آینده معیشتی اقشار روستایی و عشایری محسوب می‌شود.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قم، جامعه هدف این صندوق را ۳ هزار و ۵۴۹ نفر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۹۱۳ نفر بیمه‌شده داریم که از این تعداد، ۷ هزار و ۸۶۳ نفر بیمه‌شده فعال هستند.

وی همچنین گفت: ۳۲ نفر مستمری‌بگیر بازنشسته، ۷۹ نفر مستمری‌بگیر ازکارافتادگی و ۳۷۷ نفر نیز مستمری‌بگیر بازماندگان تحت پوشش صندوق هستند و از خدمات مستمری استفاده می‌کنند.

یزدان‌دوست از پرداخت تسهیلات به بیمه‌شدگان نیز خبر داد و افزود: تاکنون نزدیک به ۳۰۰ نفر از بیمه‌شدگان از تسهیلات صندوق بهره‌مند شده‌اند که این تسهیلات در مبالغ مختلف، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، پرداخت شده است.

وی با اشاره به خدمات درمانی بیمه‌شدگان اظهار کرد: افراد واجد شرایط از بیمه سلامت رایگان بهره‌مند می‌شوند و با تکمیل سابقه بیمه و استفاده از سنوات تشویقی دولت، امکان برخورداری از مزایای بازنشستگی برای آنان فراهم خواهد شد.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قم در پایان تأکید کرد: هدف اصلی صندوق، ایجاد امنیت معیشتی و اقتصادی برای روستاییان و عشایر در سال‌های آینده است تا این قشر دغدغه‌ای برای دوران بازنشستگی و آینده معیشتی خود نداشته باشند و با انگیزه و اطمینان بیشتری به تولید و فعالیت اقتصادی ادامه دهند.