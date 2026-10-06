استاندار اردبیل گفت: امنیت و آرامش پایدار در ۳۶۹ کیلومتر مرز مشترک استان با جمهوری آذربایجان برقرار است و قدردان زحمات شبانه‌روزی مرزبانان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز سه‌شنبه در دیدار با فرمانده و کارکنان مرزبانی استان به مناسبت هفته فراجا اظهار کرد: اقدامات خوبی در راستای توسعه تجهیزات مرزبانی انجام شده است و باید آمادگی‌ها در سطح مطلوب و بالا حفظ شود.

وی افزود: اقلیم و شرایط خاص آب‌وهوایی استان اردبیل اهمیت توجه به مناطق مرزی و آمادگی نیرو‌های مرزبانی را دوچندان کرده و لازم است نیازمندی‌های این مناطق به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اردبیل با تأکید بر حمایت از مرزبانان استان بیان کرد: پیگیر حل مشکلات و تأمین نیازمندی‌های مرزبانان هستیم و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

امامی یگانه امنیت پایدار را زیربنای توسعه و پیشرفت اقتصادی و عمرانی دانست و تصریح کرد: هر میزان امنیت در استان تقویت شود، زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: با وجود تهدیدات دشمن، مردم همواره پشتیبان نظام و نیرو‌های مسلح بوده‌اند و رزمندگان و نیرو‌های مدافع امنیت نیز با آمادگی در میدان حضور دارند.

استاندار اردبیل بر ضرورت رصد و مراقبت مستمر از مرز‌ها تأکید کرد و افزود: در کنار پایش دایمی مناطق مرزی، باید پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی در نقاط مرزی نیز اتخاذ شود.

امامی یگانه گفت: دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر سناریو‌ها و تهدیدات دشمن، وظیفه‌ای همگانی است و همه بخش‌ها باید در مسیر حفظ امنیت و آرامش کشور همکاری و همراهی کنند.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل هم در این نشست با بیان اینکه شایستگی نظامی مرزبانان در ۳۶۹ کیلومتر مرز‌های واقع در استان و در بیش از ۱۰۰ واحد مرزی در حد اعلا است، اظهار کرد: علاوه بر این اشراف اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات پیشرفته و مدرن تولید داخل هم نقش بسیار مهمی در تامین امنیت مرز‌ها دارد، اما شاه بیت امنیت و احساس امنیت تعامل با مرزنشینان و مردم است.

سردار اسمعلی بیان کرد: مرزبانان جان برکف و غیور به صورت شبانه‌روزی با ابزار‌های پیشرفته مرز‌ها را با کشور‌های همجوار رصد و کنترل می‌کنند، به طوری که شب‌ها دید مرزداران از روز روشن بهتر است و جای هیچ نگرانی نیست.

وی اضافه کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی همه نقاط مرزی استان از جمله تمام پاسگاه‌ها، واحد‌ها و برجک‌های مرزی استان از نعمت آب، برق، گاز و خدمات شهری بهره‌مند هستند البته اینها ناقض محرومیت منطقه نیست، چرا که اساسا لفظ مرز توام با محرومیت است.