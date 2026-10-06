همزمان با سومين سالگرد طوفان‌الاقصی و مقاومت مردم قهرمان غزه، مجموعه‌ای از کتاب‌های داستان کودک و نوجوان، آثار مستندنگاری و خاطره با موضوع مقاومت فلسطین، زندگی مردم غزه، فرهنگ و تاریخ فلسطین و مفاهیم همدلی، امید، پایداری و مقاومت دارای نشان رشد برای مطالعه دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مطالعه آثار ادبی و مستند با موضوع فلسطین و مقاومت، می‌تواند فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با ابعاد انسانی، فرهنگی و اجتماعی مسئله فلسطین، زندگی کودکان و مردم غزه و همچنین مفاهیمی همچون همدلی، شجاعت، امیدواری، تاب‌آوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ظلم‌ستیزی باشد. در همین راستا، مجموعه‌ای از کتاب‌های مناسب دارای نشان رشد برای دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه معرفی شده است که در سه گروه داستان کودک، داستان نوجوان و مستندنگاری و خاطره قرار می‌گیرند.

کتاب‌های داستان کودک با موضوع مقاومت فلسطین

«در آرزوی خانه» نوشته ساجده کارخانه‌ای و منتشرشده توسط انتشارات جمکران، مناسب برای دوره‌ ابتدایی است. این کتاب داستانی کودکانه با محوریت فلسطین، جنگ و آرزوی بازگشت به خانه است. داستان با خواب خضرا، دختر کوچکی که در اردوگاه و در چادر زندگی می‌کند، آغاز می‌شود. او در خواب و خیال، خانه‌ای را به یاد می‌آورد که درختان زیتون و بوی غذای مادر در آن جریان داشته است.

گریه‌های خضرا، برادرش عماد را به بیرون چادر می‌کشاند و گفت‌وگوی آن دو درباره خانه، خاطرات و آرزوی بازگشت، هسته اصلی داستان را شکل می‌دهد. کتاب با زبانی ساده، رنج کودکان فلسطینی، دلبستگی به سرزمین و امید به بازگشت را روایت می‌کند.

در کنار این موضوع، تصویرهایی از توان موشکی ایران نیز در داستان حضور دارد و پایان اثر، مفهوم آزادی قدس و امید به آینده را پررنگ می‌کند. کتاب در زمینه مهارت عاطفی، همدلی و امیدواری نیز قابل توجه است و به تقویت هویت دینی و مقاومت در مخاطب کودک کمک می‌کند.

«اینجا چه کسی به فکر گل‌ها و پرنده‌هاست؟» نوشته یوسف قوجق و منتشرشده توسط نشر فرهنگ اسلامی، از دیگر آثار مناسب برای دوره‌ ابتدایی است. داستان با محوریت محمد و خواهرش لینا آغاز می‌شود. محمد آن شب خواب عجیبی می‌بیند که به پشت‌بام رفته‌اند و لینا به گل‌ها و گلدان‌ها آب داده است، اما پرنده‌ها نیامده‌اند. وقتی به آسمان نگاه می‌کند، ده‌ها پرنده زخمی و خون‌آلود را می‌بیند که از دل آسمان به پشت‌بام می‌افتند و ترسیده است.

این پرسش که «چه اتفاقی بر سر پرنده‌ها آمده است؟» محور اصلی روایت می‌شود و کودکان را به تفکر درباره چگونگی کمک به وضع موجود می‌اندازد. این کتاب در مورد کودکان بی‌گناه غزه نگارش شده است و آنچه آنان در این مدت بارها بارها با دیدگان نمناک خود نگریستند و جهان نیز فقط نظاره‌گر بود، روایت می‌کند.

مجموعه «ملت قهرمان» منتشر شده توسط انتشارات مدرسه، از دیگر آثار مناسب برای دوره‌ ابتدایی است. این مجموعه کتاب‌های داستانی، درباره ابعاد مختلف زندگی مردم فلسطین است که خواننده خود را از یک سو با جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر و غاصب صهیونی و از سویی دیگر با مبارزات و مقاومت مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین آشنا می‌کند. هر جلد کتاب از این مجموعه تلاش کرده است تا با روایت یک داستان، ظلم رژیم غاصب صهیونیستی را به ملت و کودکان مظلوم فلسطین نشان دهد و روایت مقاومت و امید کودکان فلسطینی را به آینده‌ای روشن تبیین کند. با مطالعه این مجموعه، کودکان با گوشه‌ای از حقایقی که در غزه در حال وقوع است، با زبان کودکانه آشنا خواهند شد.

«برگه‌های سفید، دیوهای سیاه» نوشته سیدمحمد مهاجرانی و منتشرشده توسط انتشارات کتابک، مناسب برای دوره‌ ابتدایی است. دختری به نام محیا اهل شهر حماسه‌ساز غزه، مجروح و در بیمارستان شفا بستری است. بیمارستان محاصره می‌شود و او با رنگ‌ها و نقاشی‌هایش به جنگ دشمن می‌رود. او به جای یادداشت روزانه، هر روز چند نقاشی می‌کشد؛ نقاشی‌هایی از حال و هوای شهر غزه، شهر جهاد و پایداری. او آن‌قدر نقاشی می‌کشد که عدد نقاشی‌هایش به هزار می‌رسد.

مجموعه «زیتون‌های سرافراز» منتشرشده توسط انتشارات جمال نیز برای دوره‌های ابتدایی معرفی شده است. این مجموعه کتاب داستانی، کودکان را با مسائل فلسطین و مبارزات و مقاومت مردم این منطقه، به ویژه کودکان، آشنا می‌کند. «زیتون‌های سرافراز» مجموعه‌ای داستانی و تصویری برای کودکان است که با لحنی شیرین، مقاومت مردم غزه را با زبان کودکانه روایت می‌کند و کودکان با مفاهیمی همچون شجاعت، همدلی و امید آشنا می‌شوند.

کتاب‌های داستان مناسب نوجوانان با موضوع مقاومت فلسطین

«خار و میخک» نوشته یحیی السنوار و منتشرشده توسط انتشارات سوره مهر، مناسب برای دوره‌های متوسطه است. این اثر با محوریت فلسطین و فرهنگ مقاومت، تلاش می‌کند تصویری واقع‌گرایانه از زندگی معاصر و روزمره مردم فلسطین ارائه دهد. کتاب با پرداختن به زندگی، رنج‌ها، آداب‌ورسوم و فضای اجتماعی فلسطینیان، مخاطب را با ابعادی از این سرزمین آشنا می‌کند که فراتر از اخبار و روایت‌های سیاسی است. داستان، زندگی انسان‌هایی در سرزمینی پرتنش را روایت می‌کند که در کنار دشواری‌های روزمره، هویت، فرهنگ و امید خود را حفظ کرده‌اند. از مهم‌ترین مهارت‌ها و نگرش‌های قابل تقویت در این اثر می‌توان به همدلی، شناخت فرهنگی، تفکر انتقادی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، شجاعت، پایداری و ظلم‌ستیزی اشاره کرد. این اثر می‌کوشد مفهوم مقاومت را از یک مفهوم صرفاً سیاسی فراتر برده و آن را به بخشی از تجربه انسانی و فرهنگی پیوند دهد.

«سفینه موعود: روایتی نو از نابودی اسرائیل» نوشته مصطفی رضایی و منتشرشده توسط نشر معارف، مناسب برای دوره متوسطه است. این کتاب نگاهی متفاوت و انتقادی به آینده اسرائیل و تحولات سیاسی منطقه دارد. این کتاب با استفاده از تحلیل‌های تاریخ‌نگارانه و پیش‌بینی‌های دقیق، به بررسی دلایل و عواملی می‌پردازد که می‌توانند به نابودی رژیم صهیونیستی منجر شوند. مستند به آیات قرآنی و روایات اسلامی، نویسنده تلاش دارد تا تبیینی جدید از مفاهیم مرتبط با موعود و ظهور را ارائه دهد. نویسنده با برجسته کردن نقاط قوت و ضعف اسرائیل، تحلیل عمیق‌تری از بحران‌های داخلی و تهدیدات خارجی این رژیم ارائه می‌دهد. همچنین، کتاب به تجزیه و تحلیل تحولات ژئوپلیتیکی و تأثیرات آن بر آینده خاورمیانه می‌پردازد. «سفینه موعود» خوانندگان را به تأمل در آینده‌ای نو دعوت می‌کند و مقدمه‌ای بر گفت‌وگوهای عمیق‌تر سیاسی و مذهبی در این زمینه است.

«زندگی خطرناک: داستان‌هایی برای مردم غزه» نوشته علی‌اصغر عزتی‌پاک و منتشرشده توسط انتشارات سوره مهر، مناسب برای دوره‌ متوسطه است. این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌ها با موضوع مردم غزه است که با نگاهی انسانی به زندگی انسان‌هایی می‌پردازد که در میان جنگ، ناامنی و ویرانی، همچنان برای ادامه زندگی، حفظ خانواده و زنده نگه‌داشتن امید تلاش می‌کنند. داستان‌ها تصویری از روزمرگی مردمی ارائه می‌دهند که زندگی عادی‌شان زیر سایه تهدید و خشونت قرار گرفته است؛ روایت‌هایی که رنج، ترس، مقاومت و امید را در کنار یکدیگر به تصویر می‌کشند. عنوان کتاب نیز به شرایطی اشاره دارد که در آن حتی ساده‌ترین لحظات زندگی می‌تواند با خطر همراه باشد. این مجموعه، مخاطب را با ابعاد انسانی مسئله فلسطین و رنج مردم غزه آشنا می‌کند و زمینه‌ای برای همدلی با قربانیان جنگ فراهم می‌سازد. مطالعه این داستان‌ها می‌تواند مهارت‌هایی مانند همدلی، درک شرایط دیگران، تفکر انتقادی، مقاومت، امیدواری و توجه به ارزش صلح و زندگی را تقویت کند.

«خیابان الزهرا: فرار کن موسی، فرار کن!» نوشته بهزاد دانشگر و منتشرشده توسط انتشارات مهرک، مناسب برای دوره‌ متوسطه است. این رمان به واقعه «طوفان الاقصی» و اتفاقات پیرامون آن در نوار غزه می‌پردازد. داستان درباره نوجوانی اسرائیلی به نام موسی است که در جریان این عملیات توسط نیروهای مقاومت فلسطین اسیر و به غزه منتقل می‌شود. این کتاب به بررسی تحولات اخیر در غزه و مواجهه موسی با حقیقت و انسانیت در میان مردم فلسطین می‌پردازد. این کتاب بازتاب تأثیرات جنگ و اشغالگری بر هویت افراد، به‌ویژه کودکان و کاوش در معانی مقاومت و انسانیت در مواجهه با ستم و بی‌عدالتی است و سعی دارد مفهوم خانه، خانواده و هویت را در بستر یک بحران عمیق انسانی بازتعریف کند و اهمیت پیوندهای انسانی و تاریخی را نشان دهد.

«صخره مقدس» نوشته محدثه اصلانی و منتشرشده توسط انتشارات جمکران، از دیگر آثار مناسب برای دوره‌ متوسطه است. کتاب «صخره مقدس» داستانی واقعی و هیجان‌انگیز را از عملیات‌های سایبری بزرگ نیروهای مقاومت به تصویر می‌کشد. این کتاب روایتگر ضربات اساسی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر پیکر سازمان جاسوسی موساد است. داستان حول محور شخصیت سارا می‌چرخد که برای نجات برادرش از زندان‌های اسرائیل در عملیاتی خطرناک وارد می‌شود و در مسیر خود به غزه و روزهای حماسه‌ساز طوفان الاقصی می‌رسد. کتاب، با نگاهی پرتعلیق و چندلایه، خواننده را به دنیایی از راز و رمز، عملیات‌های سایبری و حماسه‌های مقاومت می‌برد و نگاهی دقیق به یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر در آسیای غربی، یعنی ۷ اکتبر و طوفان الاقصی، ارائه می‌دهد. این اثر با پرداخت به جزئیات، حسی از واقعیت را به مخاطب منتقل می‌کند و در عین حال تحلیلی عمیق از تأثیرات این عملیات‌ها بر جبهه‌های مختلف را ارائه می‌دهد.

کتاب‌های مستندنگاری و خاطره با موضوع مقاومت مردم فلسطین

«سپیده‌دم در غزه؛ روایت‌هایی از زندگی و فرهنگ فلسطینیان» نوشته تلر، متئو و مونا، محمود و منتشرشده توسط انتشارات سوره مهر، مناسب برای دوره‌ متوسطه است. «سپیده‌دم در غزه» مجموعه‌ای از روایت‌های انسانی و فرهنگی درباره زندگی مردم غزه است که تلاش می‌کند این سرزمین را فراتر از تصاویر و اخبار جنگ به مخاطب معرفی کند. نویسندگان با گردآوری روایت‌ها و تجربه‌های هنرمندان، پزشکان، مغازه‌داران، معلمان و دیگر ساکنان، تصویری چندوجهی از جامعه غزه، فرهنگ، تاریخ و زندگی روزمره مردم آن ارائه می‌دهند. یکی از ویژگی‌های مهم اثر، تأکید بر انسانیت و زندگی مردمی است که در روایت‌های رسانه‌ای گاه تنها به آمار و ارقام محدود می‌شوند. کتاب در کنار نشان دادن آثار ویرانی و دشواری‌های جنگ، بر امید، پایداری و تلاش برای ادامه زندگی تأکید دارد. همین رویکرد، اثر را به روایتی درباره مقاومت فرهنگی و انسانی تبدیل می‌کند.

«پایی در غزه؛ شانزده روایت از ما و غزه» نوشته ابراهیم اکبری و منتشرشده توسط نشر سوره مهر، مناسب برای دوره‌ متوسطه است. این کتاب مجموعه‌ای از شانزده روایت از نویسندگان مختلف درباره نسبت انسان ایرانی با مسئله فلسطین و غزه است. این اثر در پی حوادث و تحولات پس از عملیات طوفان‌الاقصی شکل گرفته و تلاش می‌کند فاجعه غزه را از زاویه‌ای انسانی، عاطفی، اجتماعی، فلسفی، الهیاتی، تاریخی و سیاسی روایت کند. راویان کتاب، هرکدام با تجربه و نگاه متفاوت خود، به این پرسش اساسی نزدیک می‌شوند که «ما چه نسبتی با غزه داریم؟» و در برابر رنج مردم فلسطین چه مسئولیتی متوجه انسان‌هاست. همین تنوع نگاه‌ها باعث شده اثر صرفاً گزارشی از جنگ نباشد، بلکه مخاطب را به تأمل درباره فلسطین، مقاومت، انسانیت و مسئولیت فردی دعوت کند. روایت‌های کتاب، عمیق و تأثیرگذارند و تلاش می‌کنند مسئله فلسطین را از یک موضوع صرفاً سیاسی فراتر برده و به مسئله‌ای انسانی و جهانی تبدیل کنند.

«صُمود؛ روایت‌هایی از زندگی با غزه» نوشته مهدی صدرالدین و منتشرشده توسط انتشارات سوره مهر، مناسب برای دوره‌ متوسطه است. «صُمود» مجموعه‌ای از روایت‌های کوتاه درباره زندگی مردم غزه در شرایط جنگ است که تجربه‌های گوناگون انسان‌هایی عادی را بازتاب می‌دهد. روایت‌ها شخصیت‌هایی را نشان می‌دهند که در مواجهه با جنگ، گاهی صبور و امیدوار و گاهی خشمگین، خسته، ناامید یا وحشت‌زده‌اند؛ انسان‌هایی واقعی که همیشه هم موفق نیستند و همین امر، روایت‌ها را باورپذیر و دور از قهرمان‌سازی اغراق‌آمیز کرده است. کتاب، تصویر زندگی روزمره مردم غزه در کنار رنج‌ها، تلاش‌ها و مقاومت آنان است؛ روایتی که مخاطب را علاوه بر فضای جنگ، با فرهنگ، سبک زندگی و روابط اجتماعی مردم این سرزمین آشنا می‌کند. کتاب می‌تواند مهارت‌های همدلی، تاب‌آوری، درک تفاوت‌های فرهنگی، شناخت اجتماعی، امیدواری، سازگاری با شرایط دشوار و تفکر واقع‌بینانه را تقویت کند و نشان دهد مقاومت همیشه به معنای نترسیدن نیست، بلکه گاهی ادامه دادن زندگی در دل ترس و دشواری است.

«ماهی‌ها به دریا برمی‌گردند» نوشته مرضیه اعتمادی و منتشرشده توسط انتشارات شهید کاظمی، مناسب برای دوره‌ متوسطه است. این کتاب یک اثر داستانی مستند است که به روایت زندگی یک خانواده فلسطینی در ایران می‌پردازد. این کتاب با مصاحبه‌های حضوری با اعضای این خانواده، گوشه‌ای از تاریخ اشغال فلسطین توسط اسرائیل، سبک زندگی مردم غزه و رنج‌هایی که از اشغالگران متحمل شده‌اند را به تصویر می‌کشد و مخاطب را با تاریخچه اشغال فلسطین و ظلم‌هایی که در این منطقه رخ داده است، آشنا می‌کند. این روایت ادبیات مقاومت و پایداری است و روحیه جهاد و ایثار را در مخاطب تقویت می‌کند.

«جاده‌ی کالیفرنیا، سفرنامه لبنان با طعم طوفان‌الاقصی» نوشته محمدعلی جعفری و منتشرشده توسط انتشارات سوره مهر، از دیگر آثار مناسب برای دوره‌ متوسطه است. کتاب «جاده‌ی کالیفرنیا» روایتی با نگاهی اجتماعی و سیاسی به تحولات منطقه غرب آسیا و به‌ویژه مسائل مرتبط با فلسطین، غزه و لبنان است. اثر تلاش می‌کند مخاطب را با بخشی از زمینه‌ها و رویدادهای مؤثر بر تحولات منطقه آشنا کند و در کنار روایت حوادث، تصویری کلی از فضای سیاسی و اجتماعی شکل‌گرفته پیرامون مسئله فلسطین ارائه دهد. مخاطب با دنبال کردن این روایت، با برخی بازیگران، رخدادها و پیامدهای سیاسی و اجتماعی این تحولات آشنا می‌شود. کتاب تلاش دارد وقایع منطقه را در بستری گسترده‌تر بررسی کند تا خواننده بتواند ارتباط میان رویدادهای مختلف را بهتر درک کند و صرفاً به یک حادثه منفرد نگاه نکند.