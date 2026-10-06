دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، به مناسبت سومین سالگرد طوفان الاقصی گفت: طوفان الاقصی پاسخ طبیعی به تجاوزات اسرائیل علیه ملت فلسطین بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، به مناسبت سی‌ونهمین سالگرد تاسیس این جنبش و سومین سالگرد طوفان الاقصی اظهار داشت: به مقاومت ملت خود درود می‌فرستیم و فداکاری‌های مستمر آن را زنده نگه می‌داریم. طوفان الاقصی پاسخ طبیعی به تجاوزات اسرائیل علیه ملت فلسطین بود. ملت فلسطین با وجود سختی شرایط، همچنان مقاومت می‌کند.

وی افزود: ملت فلسطین قربانی تجاوز مستمر اسرائیل طی سه سال گذشته بوده است و اکنون وارد سال چهارم می‌شویم، در حالی که شمار شهدا به بیش از ۸۰ هزار نفر رسیده است.

قدردانی دبیرکل جهاد اسلامی از مقاومت لبنان و ملت یمن

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، گفت: دشمن، همه ابتکار‌ها و طرح‌ها را نادیده گرفت و به تجاوز خود علیه ملت فلسطین ادامه داد. نهایت قدردانی را از فداکاری‌های ملت لبنان و مقاومت آن که از غزه حمایت کرد، داریم. به ملت عزیز یمن که در کنار ما ایستاد و جنگید و عقب‌نشینی نکرد و به شهدای گرانقدر آن، درود می‌فرستیم.

شهادت آیت الله خامنه‌ای نماد بزرگ مقاومت در برابر زورگویی رژیم صهیونیستی

زیاد النخاله اظهار داشت: ملت فلسطین همچنان در برابر تجاوز صهیونیستی ـ آمریکایی ثابت قدم است و مقاومت می‌کند و به حقوق تاریخی خود در فلسطین پایبند مانده است. شهادت سید علی خامنه‌ای همچنان نماد بزرگی در مقابله با زورگویی رژیم صهیونیستی خواهد بود.

این نبرد یک امت واحد در برابر دشمن واحد است

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: این نبرد یک امت واحد در برابر یک دشمن واحد و در مقابل طرح رژیم صهیونیستی و متحدانش است. هزاران نفر از فرزندان ملت فلسطین با تمام اقتدار در برابر دشمن ایستادند، برخاسته از فرهنگ‌شان که آنها را به جنگیدن با دشمن اشغالگر سرزمین‌شان ترغیب می‌کند. ملت فلسطین هرگز از مقاومت دست نکشیده و نخواهد کشید و بیش از پیش مصمم و پایبند به سرزمین خود است. ملت فلسطین با اراده فرزندان و رزمندگانش، با وجود طرح‌های آواره‌سازی که علیه آن اجرا می‌شود، نمی‌پذیرد سرزمینش را برای قاتلان و جنایتکاران رها کند.

تاکید دبیرکل جهاد اسلامی بر وحدت مقاومت

زیاد النخاله تصریح کرد: جنبش جهاد اسلامی بر وحدت گروه‌های مقاومت و وحدت ملت فلسطین در همه محل‌های حضور آن تاکید می‌کند. بار دیگر با ملت خود پیمان می‌بندیم که تا زمانی که طرح صهیونیستی در سرزمین ما پابرجاست، بر عهد جهاد و مقاومت با همه ابزار‌های ممکن باقی بمانیم.

النخاله افزود: امسال سال پایداری و ایستادگی ملت ما در برابر یورش صهیونیستی و متحدان آن برای از بین بردن مسئله فلسطین است. مقاومت ابتکار‌هایی ارائه کرد و با میانجی‌ها برای برقراری آتش‌بس تعامل مثبتی داشت، اما اشغالگران به گسترش تجاوز خود ادامه دادند تا کرانه باختری را نیز دربر بگیرد. با وجود ده‌ها ابتکار برای برقراری آتش بس و آزادی اسیران از سوی مقاومت، اشغالگران همچنان پرچم کشتار و کوچاندن مردم غزه را برافراشته‌اند.

وی گفت: از فداکاری‌های برادرانمان در لبنان و مقاومت آنها که در حمایت از غزه درنگ نکردند، با دشمن وارد نبرد شدند و شهیدانی تقدیم کردند، قدردانی می‌کنیم.

شهادت بیش از دو هزار عضو جهاد اسلامی در نوار غزه

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی اظهار داشت: در جریان جنگ، بیش از ۲۰۰۰ عضو این جنبش در غزه، ده‌ها نفر در کرانه باختری و حدود ۸۰ نفر در سوریه و لبنان به شهادت رسیدند.