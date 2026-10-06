به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مجید افشاری، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک، با اشاره به درخواست‌های متعدد شهروندان در زمینه لکه‌گیری آسفالت اظهار کرد: با توجه به فراوانی درخواست‌های مردمی و تأکید شهرداری تهران بر ارتقای کیفیت معابر، از اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون، عملیات لکه‌گیری آسفالت و مرمت پیرامون دریچه‌ها در بیش از ۱۱۷۰۰ نقطه از سطح منطقه به اجرا درآمده است و استمرار آن با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان، در دستور کار معاونت فنی و عمرانی منطقه قرار دارد.

وی افزود: این اقدامات در چارچوب طرح تحولی «نگهداشت ۳۶۰ درجه» و با هدف ارتقای کیفیت و ایمنی معابر، رفع نواقص آسفالت و پاسخگویی مؤثرتر به مطالبات شهروندان در نواحی ده‌گانه منطقه انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده در این طرح گفت: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، اجرای عملیات لکه‌گیری و مرمت پیرامون دریچه‌ها در ۱۰ هزار نقطه هدف‌گذاری شده بود که با تحقق بیش از ۱۱ هزار نقطه، میزان پیشرفت فیزیکی طرح از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است.