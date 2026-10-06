مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست و نوزدهمین قرار شبانه خود، با اشاره به جایگاه والای غرور ملی، موفقیت‌های اخیر قهرمانان علمی و ورزشی کشور را نماد اقتدار و پیشرفت ایران در عرصه‌های جهانی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و نوزدهمین قرار شبانه مردم در شهرستان‌های استان تهران، دیشب با محوریت بررسی دستاوردهای ملی و تکریم نخبگان برگزار شد. در این تجمع مردمی، حاضران بر این باور بودند که درخشش ورزشکاران و دانشمندان ایرانی در میدان‌های بین‌المللی، نتیجه هم‌افزایی اراده ملی و حمایت‌های نظام است.