به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در حاشیه رونمایی از پوستر جشنواره ملی نوآوری و فناوری امیرکبیر، گفت: هدف از برگزاری رویداد علمی جشنواره ملی نوآوری و فناوری امیرکبیر، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و این جشنواره، با رویکرد ایجاد یک بستر ملی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت ارتباط میان صنعت، دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و نهاد‌های مالی برگزار خواهد شد.

حمید قاسمی با اشاره به اینکه این جشنواره صرفا یک رویداد سالانه نیست، افزود: دبیرخانه دائمی جشنواره در محل پارک علم و فناوری استان مستقر خواهد بود و با هماهنگی استانداری، فرمانداری، وزارت علوم و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.

او آبان را ماه ارائه فراخوان حضور در این جشنواره دانست.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی ادامه داد: پارک علم و فناوری مجری این جشنواره است و این رویداد زیر نظر مدیریت استان و با مشارکت استانداری، فرمانداری، وزارت علوم و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

در نشست خبری این رویداد علمی حاج علی بیگی فرماندار اراک و معاون منابع انسانی استانداری مرکزی این رخداد علمی را فرصتی برای ارتقاء و ارتباط تولید و فناوری دانستند.