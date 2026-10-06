مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: طرح «نذر خدمت» یکی از طرح‌های راهبردی و ماندگار جمعیت هلال‌احمر است که با هدف محرومیت‌زدایی و شناسایی و رفع نیاز‌های مناطق کم‌برخوردار، با مشارکت خیرین و دستگاه‌های متولی در حوزه‌های سلامت، آبرسانی، آموزش، فعالیت‌های جهادی و حمایت‌های معیشتی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی در حاشیه اجرای طرح «نذر خدمت ۹» در روستای قیطول شهرستان زنجان،گفت: جمعیت هلال‌احمر در قالب طرح نذر خدمت، مناطق دارای نیاز و مشکلات در حوزه آب، محیط زیست و سلامت را شناسایی کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و دستگاه‌های متولی برای ارائه خدمات و رفع نیاز‌های مردم اقدام می‌کند.

وی با اشاره به اجرای طرح نذر خدمت در دو سطح استانی و ملی افزود: استان زنجان از استان‌های فعال در این حوزه است و در قالب نذر خدمت ۹، خدمات مختلفی در محور‌های سلامت، آبرسانی، فعالیت‌های جهادی، آموزش و حمایت‌های معیشتی به اهالی روستای قیطول و روستا‌های پیرامون ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با قدردانی از مشارکت خیرین در اجرای این طرح گفت: اعتماد و همراهی خیرین، پشتوانه مهم جمعیت هلال‌احمر در اجرای طرح‌های بشردوستانه است و بخش قابل توجهی از اقدامات در مناطق کم‌برخوردار با استفاده از همین ظرفیت انجام می‌شود. در این طرح نیز مهندس حمید میرزایی، خیر نیک‌اندیش، در اجرای طرح‌های آبرسانی جمعیت هلال‌احمر مشارکت مؤثری داشته است.

هاشمی ادامه داد: در بخش سلامت، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، دندانپزشک و کادر درمان در روستای قیطول حضور یافتند و خدمات درمانی و غربالگری به اهالی این روستا و چهار روستای دیگر ارائه شد و در مجموع یک هزار و ۳۵۰ نفر از خدمات کاروان سلامت، شامل ویزیت رایگان پزشکی، تزریقات، داروخانه و سایر خدمات سلامت‌محور بهره‌مند شدند. همچنین دوره‌های آموزشی، فعالیت‌های جهادی و اقدامات مربوط به بهسازی مدرسه روستا، از جمله رنگ‌آمیزی و تعمیر و نوسازی میز و نیمکت‌های دانش‌آموزان، انجام شد.

وی با اشاره به مشارکت جمعیت هلال‌احمر و خیرین در اجرای طرح گفت: برای اجرای این طرح بیش از چهار میلیارد تومان هزینه شده است که بخش قابل توجهی از آن با مشارکت خیرین تأمین شده و اهالی روستای قیطول نیز در اجرای برنامه‌ها، به‌ویژه راه‌اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی، همراهی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان تأمین آب سالم را یکی از اقدامات مهم این طرح عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی، دسترسی اهالی روستا به آب سالم را تسهیل می‌کند و از منظر سلامت عمومی، اقدامی مؤثر برای ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه است.

هاشمی همچنین از تداوم حمایت درمانی از افراد شناسایی‌شده در جریان اجرای طرح خبر داد و افزود: افرادی که در فرآیند غربالگری نیازمند پیگیری و حمایت درمانی تشخیص داده شوند، در مراحل بعدی نیز از حمایت جمعیت هلال‌احمر برخوردار خواهند شد و در صورت نیاز، از ظرفیت درمانگاه و مراکز توانبخشی جمعیت استفاده می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در پایان از تلاش پزشکان، کادر درمان، داوطلبان، گروه‌های جهادی، خیرین، اهالی روستا و کارکنان جمعیت هلال‌احمر در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: موفقیت طرح نذر خدمت، حاصل هم‌افزایی و مشارکت مجموعه هلال‌احمر، خیرین و مردم در مسیر خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار است.

در جریان اجرای طرح «نذر خدمت ۹» همچنین بیش از ۲۰۰ بسته شامل لوازم‌التحریر، کیف و کفش میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.