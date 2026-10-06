مهسا کارگری، داور بین‌المللی بسکتبال زنان ایران، در سومین قضاوت خود در رقابت‌های کمتر از ۱۸ سال دختران آسیا، دیدار چین و ژاپن را به عنوان سرداور قضاوت کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های بسکتبال کمتر از ۱۸ سال دختران آسیا که به میزبانی مالزی در حال برگزاری است، مهسا کارگری در سومین قضاوت خود در این مسابقات، دیدار تیم‌های چین و ژاپن را بر عهده داشت.

کارگری در این دیدار به عنوان سرداور و در کنار داورانی از نیوزیلند و کره‌جنوبی، تیم داوری مسابقه را تشکیل داد.

این دیدار با برتری ۷۳ بر ۶۸ ژاپن مقابل چین به پایان رسید.

کارگری پیش از این نیز دو دیدار کره‌جنوبی مقابل نیوزیلند و کره‌جنوبی مقابل فیلیپین را در این رقابت‌ها قضاوت کرده بود.