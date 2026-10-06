سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: در منظومه ارزش‌های اسلامی و اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر تنها به تذکر زبانی محدود نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با انتشار پیامی خطاب به سردار احمدرضا رادان، فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.در پیام سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور آمده است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار احمدرضا رادان

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات.

فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به جنابعالی، فرماندهان، کارکنان خدوم و خانواده‌های گرانقدر این مجموعه پرتلاش تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، برقراری نظم و امنیت، صیانت از حقوق و کرامت مردم و حضور مسئولانه در میدان‌های مختلف اجتماعی، از مهم‌ترین جلوه‌های خدمت به جامعه و مصادیق ارزشمند مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. تلاش‌های مخلصانه کارکنان نیروی انتظامی در پاسداری از امنیت و آرامش مردم، شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.

در منظومه ارزش‌های اسلامی و اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر تنها به تذکر زبانی محدود نمی‌شود، بلکه با مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از سلامت اخلاقی جامعه پیوندی عمیق دارد.

نیروی انتظامی با تأمین امنیت، صیانت از حقوق عمومی و فراهم‌کردن بستر آرامش و اعتماد اجتماعی، نقشی اساسی در تحقق این ارزش‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند.

ضمن قدردانی از مجاهدت‌های مجموعه فراجا، از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی و تمامی فرماندهان و کارکنان این نیرو، توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم، حفظ امنیت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارم.

محمدحسین طاهری آکردی

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور