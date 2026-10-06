به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، علی توکلی گلپایگانی با اشاره به تصویب اجباری شدن استاندارد مازوت در یکصد و هفدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تولید مازوت کشور از سال ۱۴۰۷ باید با استاندارد‌های ملی تطبیق یابد.

او با تأکید بر اینکه وزارت نفت مکلف است تا پایان برنامه هفتم توسعه، طرح‌های کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها را برای ارتقای استاندارد‌های سوخت عملیاتی کند، افزود: چالش اصلی در حوزه مازوت، میزان گوگرد موجود در آن است که با اجرای طرح‌های کیفی‌سازی، این میزان به محدوده مجاز استاندارد ملی (شماره ۱۷۴۲) خواهد رسید.

مدیرکل دفتر انرژی و محیط‌زیست سازمان ملی استاندارد در خصوص تأثیر این اقدامات بر آلودگی هوا تصریح کرد: هدف نهایی، حذف کامل گوگرد نیست، بلکه رساندن آن به حداقل مقدار استاندارد است تا اثرات آلایندگی ناشی از آن به حداقل برسد؛ تجربه‌های موفق تولید مازوت کم‌سولفور در پالایشگاه شازند، نمونه‌ای از حرکت به سمت این استاندارد‌های کیفی است.

توکلی گلپایگانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد با نمونه‌برداری مستمر از پالایشگاه‌ها و نظارت بر رعایت ضوابط فنی، اجرای این الزامات را به‌منظور حفظ سلامت عمومی و کاهش آلودگی هوا با جدیت دنبال می‌کند.