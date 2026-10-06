معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از راه‌اندازی نخستین هنرستان صنایع‌دستی غرب کشور با هدف تکمیل زنجیره آموزش از هنرستان تا دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرج‌الهی اظهار کرد: راه‌اندازی این هنرستان یکی از مهم‌ترین اقدامات امسال در حوزه صنایع‌دستی استان است و زمینه آموزش تخصصی و آکادمیک این هنرها را برای نسل جدید فراهم می‌کند.

وی افزود: این هنرستان با هدف آموزش آکادمیک و مهارتی صنایع‌دستی و تربیت نیروی متخصص متناسب با ظرفیت‌های بومی و نیاز بازار کار راه‌اندازی شده است.

به گفته معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در این طرح توسعه رشته‌های صنایع‌دستی، آموزش‌های عملی و کارگاهی، کارآفرینی و فراهم کردن زمینه ورود هنرجویان به بازار تولید و اشتغال دنبال می‌شود.

این اقدام در حالی انجام شده که کردستان از قطب‌های صنایع‌دستی کشور است و رشته‌هایی مانند گلیم‌بافی، نازک‌کاری چوب، کلاش‌بافی و سفالگری از ظرفیت‌های شناخته‌شده استان به شمار می‌روند.

فرج الهی ادامه داد: امسال حدود ۱۲۰ نفر در ۱۰ شهرستان کردستان به‌صورت رایگان آموزش‌های صنایع‌دستی را دریافت کرده‌اند و بیش از ۲۰۰ هنرمند استان نیز موفق به دریافت نشان اصالت ملی شده‌اند.

وی همچنین از ساماندهی آموزش صنایع‌دستی در ۱۰ شهرستان استان خبر داد و افزود: پیش‌بینی شده تا پایان سال حدود یک هزار و ۹۰۰ نفر در این دوره‌ها آموزش ببینند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان محدود بودن بازار فروش محصولات رای کی از مهمترین مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: برای آشنایی صنعتگران با ظرفیت فروش آنلاین، دوره‌های آموزشی با همکاری اداره‌کل پست برگزار شده است.

فرج الهی افزود: در این دوره‌ها نحوه فعالیت در پلتفرم‌های فروش آنلاین به صنعتگران آموزش داده شده و بخشی از هنرمندان اکنون محصولات خود را از این طریق عرضه می‌کنند.