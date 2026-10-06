سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به خشونت پلیس فرانسه علیه اعتراض‌های دانش آموزی از معیار دوگانه دولت این کشور در قبال حق اعتراض انتقاد کرد و نوشت: چرا همان رفتار‌ها و همان معیارها، وقتی معترض در ایران است، یک‌گونه تفسیر می‌شود و وقتی در فرانسه است، به گونه‌ای دیگر؟!

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی با اشاره به برخورد خشن نیرو‌های امنیتی فرانسه با اعتراضات دانش‌آموزی، و رویکرد دوگانه دولت این کشور در قبال موضوع حقوق بشر، نوشت:

" فرانسه در ژانویه ۲۰۲۶ درباره ایران از ضرورت احترام به «تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از مجازات»، و «خویشتنداری» دولت در قبال تجمع‌کنندگان سخن گفت. مقامات فرانسه حتی با آگاهی از ترغیب به شورش و خشونت در خارج از مرز‌های ایران و وجود گزارش حملات مسلحانه به مراکز انتظامی در ایران، از «قیام مسالمت‌آمیز» سخن گفتند.

اکنون در فرانسه اعتراض دانش‌آموزان، «خشونت شهری» خوانده می‌شود؛ وزیر کشور چندان با خویشتنداری موافق نیست و از مداخله سریع و قاطع نیرو‌های امنیتی و استفاده از زور برای برقراری نظم سخن می‌گوید و دولت نیز «دستکاری سیاسی» و نقش‌آفرینی جریان‌های چپ افراطی را عامل ناآرامی‌ها معرفی می‌کند..

روشن است که خشونت علیه پلیس، آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی قابل دفاع نیست و دولت موظف به برقراری امنیت و نظم عمومی است. اما تناقض در جای دیگری است: چرا همان رفتار‌ها و همان معیارها، وقتی معترض در ایران است، یک‌گونه تفسیر می‌شود و وقتی معترض در فرانسه است، به گونه‌ای دیگر؟!

مشکل، اعتراض نیست؛ مشکل، دوگانه‌شدن معیار‌ها است. حقوق بشر و حق اعتراض اگر اصل‌اند، نباید با جغرافیای معترض تغییر کنند. "