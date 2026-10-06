وزیر آموزش و پرورش گفت: جنایت دشمن در لامرد سند مظلومیت و حقانیت ملت ایران است و همه ما وظیفه داریم، این وقایع ضد بشری را به جامعه و جهان معرفی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،وزیر آموزش و پرورش در بازدید از سالن ورزشی و مناطق مسکونی لامرد که در جنگ تحمیلی اخیر مورد اصابت موشک‌های آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته بود گفت: این جنایات، سندی گویا از حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه است و همه ما وظیفه داریم با بهره‌گیری از تمامی ابزار‌های فرهنگی و رسانه‌ای، این وقایع ضد بشری را به جامعه و جهان معرفی کنیم.