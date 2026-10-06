سخنگوی وزارت امور خارجه قطر از ادامه تماس‌ها و سفر‌ها با هدف پیشبرد مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر داد و گفت: دوحه از هر ابتکاری که کشور‌های منطقه برای تحقق ثبات اتخاذ کنند، حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه الجزیره، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که تماس‌ها و سفر‌ها با هدف دستیابی به پیشرفت در روند مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد.

الانصاری همچنین اعلام کرد که قطر برای سفر هیئتی از ایران به این کشور با هدف اطلاع از آخرین تحولات مربوط به خلبانان ایرانی آمادگی دارد.

وی همچنین گفت که قطر از هر ابتکاری که کشور‌های منطقه، با هدف تحقق ثبات منطقه اتخاذ کنند، حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر درباره احتمال پیوستن این کشور به ائتلاف سه‌جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان نیز گفت که برای اظهارنظر درباره احتمال عضویت قطر در این ائتلاف زود است، اما دوحه از هر اقدامی که به ثبات منطقه کمک کند، حمایت خواهد کرد.