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جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مواد دیگری از این طرح را بررسی و تصویب کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۱۶:۴۱
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برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
 