به مناسبت پانزدهم مهر روز ملی روستا و عشایر، آیین میثاق عشایر خراسان رضوی با رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول سازمان بسیج جامعه عشایر سپاه امام رضا (ع) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: برنامه سران قبایل، طوایف، اقوام و مذاهب عشایری سراسر کشور در سه بخش، از زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) و بیعت با رهبری تا رزمایش دفاعی-امنیتی فدائیان ولایت و یادواره شهید شاخص عشایری برگزار می‌شود.

صفری افزود: بخش نخست این برنامه، زیارت امام رضا علیه‌السلام در حرم مطهر، میثاق با امام شهید و بیعت با رهبری عزیز در حرم مطهر است.

وی افزود:بخش دوم، رزمایش دفاعی-امنیتی فدائیان ولایت از سوی جامعه غیور عشایری خراسان رضوی و کشور است که مسیر آن از حرم تا میدان شهدا خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج جامعه عشایر سپاه امام رضا (ع) گفت: بحش سوم این برنامه، برگزاری یادواره شهید شاخص جامعه غیور عشایری کشور، شهید سردار بابا محمد رستمی، و گرامی‌داشت ۱۸۰ شهید عشایری خراسان رضوی است.

صفری افزود: عشایر از سراسر کشور با لباس محلی خود و در سایه همان اتحاد مقدس اقوام و مذاهب، در این قامت در حرم مطهر حضور خواهند یافت.این برنامه در واقع نمایشی از قدرت و ظرفیت بی‌بدیل عشایر است؛ همان‌ها که امام فرمود: «ذخایر انقلاب‌اند».