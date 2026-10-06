رئیس اداره برق شهرستان ری از کاهش میزان مصرف برق این منطقه نسبت به سال گذشته خبر داد و از نقش مشارکت مردمی و اجرای پروژه‌های توسعه زیرساختی در پایداری شبکه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد خانی گفت: از مردم خوب شهرری که با همراهی و همکاری خود در مدیریت مصرف برق مشارکت کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم؛ چرا که امسال میزان مصرف برق در شهرستان نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در کنار همراهی مردم، پروژه‌های متعددی نیز در حوزه برق اجرا شده و تعدادی پروژه دیگر در دست اجراست که تلاش می‌کنیم با اجرای آنها، پایداری شبکه برق در نقاط مختلف شهرستان افزایش یابد.

رئیس اداره برق شهرستان ری با اشاره به اجرای پروژه رفع معارض کربلایی قلعه گفت: این پروژه با سرعت قابل توجهی اجرا شد و در مدت ۲۰ روز کار به سرانجام رسید که این موضوع حاصل تلاش و همکاری همکاران مجموعه برق بود.

خانی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰ تا ۳۵ دستگاه ترانسفورماتور در نقاط مختلف شهرستان نصب شده است که اعتبار اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در روستا‌های مختلف شهرستان ری نیز پروژه‌های مورد نیاز اجرا شده و مجموعه برق تلاش کرده است متناسب با نیاز مناطق، اقدامات لازم برای تقویت شبکه و تأمین برق پایدار را انجام دهد.

رئیس اداره برق شهرستان ری با اشاره به استمرار فعالیت نیرو‌های این مجموعه در شرایط جنگی گفت: حتی در زمان جنگ نیز اجرای پروژه‌ها متوقف نشد و همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته پای کار بودند و با مجاهدت، صبر و حوصله تلاش کردند برق پایدار برای رفاه عمومی مردم برقرار باشد.

خانی با بیان اینکه تأمین برق پایدار نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف و همراهی مردم است، افزود: تلاش همکاران ما این است که با اجرای پروژه‌ها و انجام وظایف محوله، شرایط مناسب‌تری برای پایداری شبکه برق در شهرستان فراهم شود.

وی گفت: اگر در روند خدمت‌رسانی کاستی یا مشکلی وجود داشته که از سوی مجموعه برق بوده است، از مردم عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با تلاش همکاران و انجام وظایف محوله بتوانیم برق پایدار و مطمئنی را برای مردم شهرستان ری فراهم کنیم.

شهرستان ری در جنوب پایتخت واقع شده است.