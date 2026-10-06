معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و معاون مالی و اداری وزارت خارجه افغانستان، درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ در این دیدار که بین حمید قنبری و محمد نعیم برگزار شد، دو طرف بر توسعه و تقویت زیرساخت‌ها از جمله ساخت راه‌آهن هرات–مزارشریف، گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

خط آهن هرات-مزارشریف قرار است هرات را از مسیر ولایت‌های بادغیس و فاریاب و شهر شبرغان به مزارشریف در شمال افغانستان متصل کند، طول این مسیر حدود ۶۵۷ کیلومتر اعلام شده و مطالعات و طراحی آن با همکاری ازبکستان در حال انجام است.

طرح خط آهن هرات-مزارشریف می‌تواند شبکه ریلی غرب افغانستان را به شبکه ریلی شمال این کشور متصل کند و در صورت تکمیل، مسیر ریلی ایران-افغانستان-آسیای مرکزی را تقویت کند.

از سوی دیگر در طرح‌های منطقه‌ای نیز اتصال خط خواف-هرات به مزارشریف به‌عنوان مسیری برای پیوند شبکه‌های ریلی ایران و ترکیه با آسیای مرکزی و در نهایت چین مطرح شده است.