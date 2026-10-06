شماره ۹۵ فصلنامه «رشد آموزش تاریخ» ویژه پاییز ۱۴۰۵، با مجموعه‌ای از مطالب آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی در حوزه تاریخ و آموزش تاریخ، به همت دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فصلنامه «رشد آموزش تاریخ» در تازه‌ترین شماره خود با ارائه مجموعه‌ای از مقالات و مطالب تخصصی، موضوعاتی همچون آموزش تاریخ، تاریخ تشیع، تاریخ‌نگاری، بررسی رویداد‌های تاریخی و شیوه‌های نوین تدریس تاریخ را مورد توجه قرار داده است.

در شماره ۹۵ این فصلنامه، مطالبی با عناوین «ضرورت توجه به تاریخ تشیع»، «تاریخ در درس مطالعات اجتماعی و رویکرد جدید درس تاریخ»، «مشکلات و موانع تاریخ‌نگاری شیعیان تا سده چهارم هجری»، «نگاهی به واقعه تبوک و رویارویی مسلمانان با رومیان» و «سفر پرمخاطره اَرمینیوس وامبری به آسیای میانه در عصر قاجار» منتشر شده است.

همچنین در این شماره، «بررسی ساختار زبانی و ادبی کتاب درسی تاریخ معاصر ایران»، «داستان‌های تاریخی کودک و پیوند تاریخ با ادبیات و نقاشی» و «راهکار‌های نو در تدریس تاریخ» از دیگر مطالبی است که با هدف ایجاد نگاهی آموزشی و کاربردی به حوزه تاریخ و آموزش تاریخ در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

فصلنامه «رشد آموزش تاریخ» نشریه‌ای آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش است که توسط دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه نسخه الکترونیکی شماره ۹۵ فصلنامه «رشد آموزش تاریخ» به بخش فروش پایگاه مجلات رشد به نشانی www.roshdmag.ir مراجعه نمایند.