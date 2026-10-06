با حضور وزیر آموزش و پرورش در لامرد از دو کتاب اعتراض نامه معلمان و دانش آموزان فارس به دبیرکل سازمان ملل و‌ کمیته بین‌المللی المپیک رونمایی شد.

از میناب تا لامرد؛ اعتراض دانش‌آموزان و معلمان به دبیرکل سازمان ملل و کمیته بین‌المللی المپیک

از میناب تا لامرد؛ اعتراض دانش‌آموزان و معلمان به دبیرکل سازمان ملل و کمیته بین‌المللی المپیک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در سفر به شهرستان لامرد استان فارس با حضور در یادواره شهدای دانش‌آموز و معلم جنگ تحمیلی اخیر این شهرستان از دو کتاب «اسفند لامرد» و «برای آنکه جهان بشنود» رونمایی کرد.

کتاب «برای آنکه جهان بشنود» حاوی ۱۶۸ نامه برگزیده از بیش از چهل هزار اعتراض نامه دانش‌آموزان فارس به دبیرکل سازمان ملل درپی جنایت رژیم‌های آمریکایی صهیونی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب است که در این نامه‌ها دانش آموزان استان فارس با اشاره به معصومیت و مظلومیت دانش‌آموزان لامرد و میناب، خواستار توقف جنگ و فراگیری صلح در دنیا شدند تا دیگر هیچ کودکی از این جنایت‌ها آسیب نبیند و درد نکشد.

همچنین کتاب دیگر نیز که در این آیین رونمایی شد «اسفندلامرد» نام دارد که حاوی ۶۷ نامه منتخب از اعتراض نامه معلمان ورزش استان فارس به کمیته بین المللی المپیک در پی جنایت رژیم‌های آمریکایی صهیونی در حمله به سالن ورزشی لامرد و شهادت یک معلم ورزش و چهار دانش آموز است.

هدیه پدرانه وزیر آموزش و پرورش برای تولد پسر شهید

همزمان با سالروز تولد امیراحسان، فرزند شهید محمود نجفی معلم شهید لامردی که نهم اسفندماه سپر بلای بسیاری از دانش‌آموزان کلاس فوتبال شد و خودش شهد شهادت نوشید- وزیر آموزش و پرورش با اهدای هدیه‌ای پدرانه، امیراحسان را خوشحال و غافلگیر کرد و با در آغوش کشیدن این پسر شهید، یک دستگاه دوچرخه به وی هدیه کرد.