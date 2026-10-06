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بدرقه کاروان پارالمپیک کشور در اجتماعات شبانه

ایرانیان در دویست و نوزدهمین شب از اجتماعات مردمی با بدرقه کاروان پارالمپیک یک شب خاطره انگیز ثبت کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۱۶:۲۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت ، کاروان پارالمپیک ایران
 