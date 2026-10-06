به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی جلال رحیم‌زاده گفت: این میزان محصول با وجود محدودیت منابع آبی و کاهش سطح زیرکشت نسبت به برنامه ابلاغی، با متوسط عملکرد ۵۲ تُن در هکتار تولید شده است.

وی اظهار کرد: تعهد امسال استان در زمینه کشت پیاز، شامل کشت‌های تابستانه و پاییزه، یک هزار و ۶۰۰ هکتار تعیین شده بود که با توجه به کاهش منابع آبی، به‌ویژه در شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و با هدف رعایت الگوی کشت منطقه، سطح زیرکشت این محصول به یک هزار و ۳۴۰ هکتار کاهش یافت.

وی افزود: کشت و برداشت پیاز در آذربایجان شرقی به دو صورت تابستانه و پاییزه انجام می‌شود و براساس برآورد‌های انجام‌شده، از مجموع سطح زیرکشت استان، حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن محصول با متوسط عملکرد ۵۲ تن در هکتار تولید خواهد شد.

رحیم‌زاده با اشاره به بازار مصرف پیاز تولیدی استان گفت: بخش عمده محصول تولیدی علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل استان، به سایر استان‌های کشور و همچنین کشور‌های حاشیه خلیج فارس ارسال و صادر می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: ارقام عمده پیاز کشت‌شده در استان شامل زرقان، قرمز آذرشهر، النا، گلدن و برخی ارقام بومی و محلی است که براساس برنامه ابلاغی الگوی کشت، عمدتاً در شهرستان‌های عجب‌شیر، ملکان، بناب، شبستر، آذرشهر و هوراند کشت می‌شوند.

وی شرایط اقلیمی مناسب، مدیریت مطلوب مزارع، رعایت اصول فنی کاشت و داشت توسط بهره‌برداران، استفاده از بذور اصلاح‌شده، توسعه کشت نشایی و بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، به‌ویژه آبیاری با نوار تیپ، را از مهم‌ترین عوامل تولید محصول باکیفیت پیاز در استان عنوان کرد.

رحیم‌زاده با تأکید بر ضرورت تداوم کشت پیاز در چارچوب الگوی کشت استان گفت: پیاز به دلیل مزایای زراعی و جایگاه آن در سبد غذایی خانوار، از محصولات مهم بخش زراعت استان محسوب می‌شود و لازم است بهره‌برداران ضمن رعایت الگوی کشت به مدیریت مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری اقدام کنند.

وی همچنین به اهمیت شناسنامه‌دار کردن محصولات سبزی و صیفی اشاره کرد و افزود: در راستای ارتقای امنیت غذایی، سلامت جامعه و تسهیل مراودات تجاری و صادرات محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان پیاز خوراکی باید نسبت به اخذ شناسه محصول و کد QR اقدام کنند تا در فرآیند صادرات، مصرف و الزامات قرنطینه‌ای با مشکلی مواجه نشوند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در پایان، محدودیت منابع آبی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید پیاز در استان عنوان کرد و گفت: این محدودیت به‌ویژه در شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، از موانع توسعه سطح زیرکشت این محصول به شمار می‌رود و مدیریت مصرف آب و اجرای دقیق الگوی کشت، نقش مهمی در تداوم تولید پیاز در استان خواهد داشت.