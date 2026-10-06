حاج محمدعلی بهرام‌نژاد، پدر شهید باصر بهرام‌نژاد از فرزندان شهرستان ری و محافظ شهید رهبر انقلاب، پس از تحمل بیماری دارفانی را وداع گفت.

پدر شهید باصر بهرام‌نژاد، محافظ رهبری،به فرزند شهیدش پیوست

پدر شهید باصر بهرام‌نژاد، محافظ رهبری،به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاج محمدعلی بهرام نژاد، پدر شهید باصر بهرام نژاد، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه پس از تحمل بیماری درگذشت.

شهید باصر بهرام نژاد از فرزندان شهرستان ری و از محافظان رهبر شهید انقلاب بود که در جریان جنگ ۴۰ روزه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

حاج محمدعلی بهرام نژاد پس از شهادت فرزندش، داغ فراق وی را بر دل داشت و سرانجام امروز دار فانی را وداع گفت تا به فرزند شهیدش ملحق شد.

مراسم تشییع پیکر حاج محمدعلی بهرام نژاد روز پنجشنبه از مقابل منزل مرحوم واقع در خیابان شهید غیوری شمالی، کوچه شهید ابراهیم گودرزی، به سمت مسجد قائمیه برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم ختم آن مرحوم روز جمعه برگزار می‌شود که زمان و مکان دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.