قائم‌مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی کشور با اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس به مدت یک هفته گفت: دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این مدت فرصت دارند در این جشن بزرگ نیکوکاری و مواسات مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد صبوری، قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی کشور با اشاره به آغاز جشن عاطفه‌های در مدارس با حضور در مدرسه پسرانه نابینایان موفقیان شهر تهران با اشاره به شعار محوری جشن عاطفه‌های مدارس در سال جاری با عنوان «نسیم مهربانی با مهر نیکوکاری دانش‌آموزان»، اظهار کرد: خداوند متعال خالق مهربان و کریم ماست که همه ما متنعم از نعمات بی پایان او هستیم و هر آنچه ما و همه جهانیان و مخلوقات دارند، از مهر و احسان خداوند است؛ لذا امروز آمده‌ایم تا ما هم از نسیم مهربانی خداوند و از آن دریای بیکران جود و احسان او برخوردار شده و این آموزه‌ی بزرگ قرآنی را در خود شکوفا سازیم یعنی از جمله محسنین و نیکوکاران باشیم. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «ان‌الله یحب المحسنین»، یعنی خداوند نیکوکاران را دوست دارد، لذا امروز نام شما جز محسنین و نیکوکاران ثبت خواهد شد.

برگزاری جشن عاطفه‌ها به مدت یک هفته در مدارس

صبوری در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری جشن عاطفه‌ها در سال جاری، از همکاری سازمان دانش‌آموزی و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.

قائم‌مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی کشور با اشاره به جایگاه کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) افزود: کمیته امداد حضرت امام، شجره طیبه و ماندگاری است که امام عظیم‌الشأن ما به یادگار گذاشت و امام شهیدمان آن معلم بزرگ تاریخ که رضوان خدا بر او باد، همواره به اهمیت این نهاد مقدس اهتمام ویژه داشته و بر ترویج فرهنگ نیکوکاری و مواسات در جامعه تاکید می‌فرمودند.

صبوری با اشاره به تفاوت شیوه برگزاری جشن عاطفه‌ها در سال جاری، اظهار کرد: امسال برای اولین بار به جای آنکه در مدارس جشن عاطفه‌ها تنها در یک روز برگزار شود، این جشن از امروز ۱۴ مهرماه شروع می‌شود و به مدت یک هفته در درون مدرسه ادامه خواهد داشت و دانش‌آموزان، خانواده‌ها و اولیا مدرسه یک هفته فرصت دارند تا در سی‌وپنجمین دوره جشن عاطفه‌ها شرکت نمایند.

تأکید بر مشارکت دانش‌آموزان حتی با کمک‌های کوچک

صبوری خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم گفت: امروز را بسیار قدر بدانید و سعی نمایید با یک اقدام خداپسندانه و کمک‌های به ظاهر کوچک خود، جزو نیکوکاران باشید.