شرکت چینی هواوی و شرکت آمریکایی کوالکام از امضای یک توافق چند ساله و گسترده در زمینه مالکیت فکری و مجوز استفاده از اختراعات خبر دادند.

همکاری هواوی و کوالکام در میانه رقابت فناوری چین و آمریکا

همکاری هواوی و کوالکام در میانه رقابت فناوری چین و آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ بر اساس این توافق، هواوی و کوالکام مجوز خواهند داشت در حوزه‌های مختلف از جمله نسل پنجم ارتباطات، رایانش، هوش مصنوعی و فناوری‌های شبکه از خدمات متقابل همدیگر استفاده کنند.

همچنین کوالکام تعدادی از اختراعات آمریکایی هواوی در زمینه رایانش، هوش مصنوعی، شبکه و فناوری‌های مرتبط را خریداری خواهد کرد.

دو شرکت اعلام کرده‌اند این معامله پس از دریافت مجوز‌های قانونی و نظارتی لازم نهایی خواهد شد و جزئیات مالی توافق و تعداد دقیق اختراعاتی که در چارچوب آن منتقل می‌شود اعلام نشده است.

این افق تازه در همکاری دو شرکت چینی و آمریکایی در شرایطی شکل گرفته که هواوی از سال ۲۰۱۹ با محدودیت‌های گسترده آمریکا در زمینه دسترسی به برخی فناوری‌ها، تراشه‌ها و تجهیزات پیشرفته روبه‌رو بوده است. این محدودیت‌ها، هواوی را به سمت توسعه فناوری‌های بومی و سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه سوق داده است.

هواوی اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵، حدود ۱۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان، معادل حدود ۲۱.۸ درصد درآمد سالانه خود در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده و تا پایان همان سال حدود ۱۶۵ هزار اختراع فعال در اختیار داشته است. این شرکت همچنین بیش از ۲۶۰ توافق صدور یا تبادل مجوز اختراع با شرکت‌های بزرگ فناوری در جهان به امضا رسانده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، با نهایی شدن توافق جدید، ارزش مجموع قرارداد‌های صدور مجوز مالکیت فکری هواوی از زمان آغاز درآمدزایی این شرکت از محل مجوز‌های فناوری در سال ۲۰۱۱، از ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار فراتر خواهد رفت.

با این حال هواوی تأکید کرده است که معامله جدید به معنای شکل‌گیری یک همکاری تجاری گسترده میان دو شرکت نیست و موضوع اصلی آن صدور مجوز و انتقال برخی حقوق مالکیت فکری است.

همچنین این توافق به خودی خود تغییری در محدودیت‌های صادراتی آمریکا علیه هواوی ایجاد نمی‌کند و نهایی شدن بخش مربوط به انتقال اختراعات نیز به دریافت مجوز‌های قانونی وابسته است، با این حال توافق جدید نشان می‌دهد که با وجود اختلافات گسترده چین و آمریکا در حوزه فناوری، مالکیت فکری و استاندارد‌های ارتباطی، روابط حقوقی و فناورانه میان برخی شرکت‌های دو کشور همچنان ادامه دارد.