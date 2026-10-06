به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در نشست خبری به مناسبت روز ملی دامپزشکی با تأکید بر ضرورت ساماندهی قانونی فعالیت پت‌شاپ‌ها اعلام کرد: هدف از برخورد با تخلفات، حذف این مراکز نیست، اما عرضه و تجویز دارو و مکمل‌ها از سوی افراد فاقد صلاحیت به هیچ وجه مجاز نیست و با متخلفان برخورد می‌شود.

مطلبی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد فعالیت برخی پت‌شاپ‌ها به حوزه دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی اختصاص یافته است، افزود: متأسفانه این مراکز به کانون‌هایی برای دخالت در امور تخصصی دامپزشکی تبدیل شده‌اند، در حالی که ارائه خدمات تخصصی و توزیع دارو صرفاً باید از طریق کلینیک‌ها و داروخانه‌های مجاز دامپزشکی انجام گیرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره واگذاری تصدی‌گری‌ها تشریح کرد: سازمان نظام دامپزشکی به‌عنوان متصدی عمل نمی‌کند، بلکه با نظارت بر اجرای سیاست‌ها، به سازمان دامپزشکی کشور کمک می‌کند تا تمرکز خود را بر اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری‌های کلان معطوف کند؛ تدوین دستورالعمل‌های این حوزه نیز همچنان بر عهده سازمان دامپزشکی است.