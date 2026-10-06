مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بیش از ۴۲ میلیون نفر معادل ۵۹ درصد جمعیت کشور زیر پوشش تأسیسات فاضلاب قرار دارند و هم اکنون ۳۱۵ تصفیه‌خانه فاضلاب در مدار بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هاشم امینی در آیین بهره‌برداری از سامانه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب روستای وار در شهرستان خوی افزود: بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش تأسیسات فاضلاب قرار دارند و خدمات فاضلاب در ۳۷۰ شهر کشور ارائه می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون ۳۱۵ تصفیه‌خانه فاضلاب در مدار بهره‌برداری قرار دارد و توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و تأسیسات تصفیه فاضلاب، یکی از محور‌های مهم صنعت آب و فاضلاب برای ارتقای سطح بهداشت، حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع آب کشور است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه توسعه خدمات فاضلاب به شهر‌ها محدود نیست، گفت: بهره‌برداری از سامانه‌های فاضلاب در مناطق روستایی نیز بخشی از رویکرد صنعت آب و فاضلاب برای توسعه متوازن زیرساخت‌ها و افزایش سطح خدمات در سراسر کشور است؛ رویکردی که در کنار ارتقای شاخص‌های بهداشتی، زمینه مدیریت اصولی فاضلاب و استفاده مجدد از آب بازیافتی را فراهم می‌کند.

امینی افزود:اجرای طرح‌های فاضلاب صرفاً به معنای جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب نیست، بلکه بخشی از مدیریت چرخه آب به شمار می‌رود؛ به این معنا که با ایجاد زیرساخت مناسب، فاضلاب از یک تهدید زیست‌محیطی به منبعی قابل مدیریت و در مرحله بعد، به ظرفیتی برای تأمین بخشی از نیاز‌های آبی تبدیل می‌شود.

وی گفت : در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آب، کاهش بارش‌های مؤثر و فشار بر منابع آب زیرزمینی مواجه است، توسعه تأسیسات فاضلاب و استفاده از آب بازیافتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: صنعت آب و فاضلاب تلاش می‌کند با توسعه تصفیه‌خانه‌ها، تکمیل شبکه‌های جمع‌آوری و ایجاد سازوکار‌های مناسب برای واگذاری آب بازیافتی، سهم منابع غیرمتعارف را در تأمین نیاز‌های آبی افزایش دهد.

امینی با اشاره به توسعه مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه فاضلاب گفت: در همین چارچوب، ۸۶ قرارداد بیع متقابل و واگذاری آب بازیافتی در کشور منعقد شده که امکان واگذاری ۴۰۸ میلیون مترمکعب آب بازیافتی در سال را فراهم می‌کند و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده و جذب‌شده در این قرارداد‌ها به حدود ۳۸۵ همت رسیده است.

وی افزود: بخش عمده آب بازیافتی حاصل از این طرح‌ها در اختیار صنایع قرار می‌گیرد و استفاده از این منبع می‌تواند ضمن پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز آبی بخش صنعت، وابستگی صنایع به منابع آب متعارف را کاهش دهد و منابع آب باکیفیت‌تر را برای مصارف اولویت‌دار حفظ کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بهره‌برداری از سامانه فاضلاب روستای وار خوی را نمونه‌ای از توسعه زیرساخت‌های فاضلاب متناسب با نیاز و ظرفیت مناطق مختلف کشور دانست و گفت: اجرای چنین طرح‌هایی در مناطق روستایی، در کنار پروژه‌های بزرگ فاضلاب شهری، به تکمیل زنجیره خدمات فاضلاب، کاهش آلودگی محیط زیست و حفاظت از منابع آب کمک می‌کند.

به گفته امینی، این طرح با بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی و منابع ملی و استانی اجرا شده است.

وی تأکید کرد: استمرار توسعه زیرساخت‌های فاضلاب کشور نیازمند نگاه هم‌زمان به ابعاد بهداشتی، زیست‌محیطی، اقتصادی و تأمین مالی است و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازچرخانی آب و واگذاری آب بازیافتی می‌تواند روند تکمیل این زیرساخت‌ها را شتاب بخشد.

سامانه فاضلاب روستای وار خوی به یاد شهید احمد گوهر نام‌گذاری شده است.