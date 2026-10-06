مترجم کتاب «بُرده سوم»گفت: برغوثی در سال‌های اخیر با انتشار تحلیل، پیام و شعر، از مردم فلسطین و لبنان و جریان مقاومت حمایت کرده و پس از شهادت رهبر انقلاب نیز شعری در همراهی با مردم ایران و ایام تشییع پیکر ایشان سروده است.

حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، مترجم «برده سوم»، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تمیم برغوثی فقط یک شاعر نیست، بلکه چهره‌ای شناخته‌شده در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است که به‌ویژه در حمایت از فلسطین و جریان مقاومت، مواضع صریحی دارد.

وی گفت:قصیده «بُرده» برغوثی برای من بسیار تأثیرگذار بود؛ چون از نوجوانی با قصیده معروف «بُرده» بوصیری آشنا بودم و استقبال برغوثی از این سنت ادبی، با زبان و نگاه امروز، برایم جذاب بود.

زائری افزود:

«برده سوم» حدود ۲۰۰ بیت دارد و در ستایش پیامبر اسلام (ص) سروده شده است. برغوثی در این اثر، سنت شعر عرب را با مسائل و دغدغه‌های امروز پیوند زده و خوانش خودش از شعر هم به جذابیت اثر افزوده است.

مترجم کتاب برده سوم خاطرنشان کرد: همچنین با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی این شاعر فلسطینی افزود: برغوثی در سال‌های اخیر با انتشار تحلیل، پیام و شعر، از مردم فلسطین و لبنان و جریان مقاومت حمایت کرده و پس از شهادت رهبر انقلاب نیز شعری در همراهی با مردم ایران و ایام تشییع پیکر ایشان سروده است.

وی افزود: شعر، از پیامبر (ص) شروع می‌کند و تقابل دو جبهه اسلام و کفر را به تصویر می‌کشد و رهبر انقلاب را در امتداد جریان مقاومت و ایستادگی با زبانی ادیبانه و فاخرمعرفی می‌کند.