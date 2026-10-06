مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان‌ شرقی از پیشرفت ۹۵ درصدی عملیات مرمت و بهسازی پل سیوان در محور صوفیان ـ مرند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی عبدالحسین علی‌اکبری در بازدید از عملیات مرمت پل سیوان گفت: با اجرای عملیات جزئی، ایمن‌سازی و آسفالت نهایی، این پل تا پایان هفته به بهره‌برداری می‌رسد و مسیر بازگشایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: پل سیوان در کیلومتر ۱۰ محور صوفیان ـ مرند واقع شده و دارای پنج دهانه ۲۰ متری است و به دلیل استفاده از مصالح بتنی بی‌کیفیت و وجود نواقص فنی در زمان ساخت پل در گذشته، حفره‌هایی در عرشه ایجاد شده بود که قطر برخی از این حفره‌ها به حدود ۲ متر می‌رسید و ضرورت مرمت اساسی پل را ایجاد کرده بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: عملیات اجرایی مرمت پل سیوان از ابتدای شهریورماه با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان آغاز شد و مدت اولیه اجرای پروژه پنج ماه تعیین شده بود، اما با توجه به اهمیت این محور و حجم بالای تردد، اجرای طرح با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.

علی‌اکبری با اشاره به تردد روزانه حدود ۲۰ هزار خودرو در این محور افزود: محور صوفیان ـ مرند یکی از کریدور‌های شریانی کشور به شمار می‌رود و به پایانه‌های مرزی جلفا، نوردوز و کلاله منتهی می‌شود، از این رو تسریع در عملیات مرمت پل اهمیت ویژه‌ای داشت.

وی ادامه داد: به پیمانکار طرح تکلیف شد عملیات اجرایی را به صورت دوشیفته انجام دهد که این اقدام موجب افزایش سرعت اجرای طرح شد و اکنون پیشرفت فیزیکی طرح به ۹۵ درصد رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات جزئی، ایمن‌سازی و آسفالت نهایی باقی مانده است و امیدواریم تا پایان هفته این مراحل نیز به پایان برسد و مسیر برای تردد خودرو‌ها بازگشایی شود.

پل سیوان در محور صوفیان ـ مرند از اول شهریورماه به دلیل اجرای عملیات مرمت مسدود و انسداد آن در این مدت موجب ایجاد ترافیک سنگین در این محور شده است.