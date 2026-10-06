به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح ملی «تدوین و اجرای حساب‌های اقماری گردشگری» در آیینی با حضور معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس مرکز آمار ایران رونمایی شد.

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این مراسم، گفت: طرح ملی «تدوین و اجرای حساب‌های اقماری گردشگری» شامل ۱۰ جدول استاندارد بین المللی است که مصارف محصولات ویژه گردشگری توسط بازدیدکنندگان (شامل بازدید کنندگان با اقامت شبانه و بازدیدکنندگان یک روزه) را از منظر تقاضای گردشگری و منابع (ارزش تولید و واردات) محصولات ویژه گردشگری را از منظر عرضه گردشگری نشان می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر آن ارزش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خدمات جمعی دولت عمومی، اشتغال و شاخص‌های مقداری را نیز شامل می‌شود.

محسنی‌بندپی بیان‌ کرد: حساب‌های اقماری روشی برای اندازه گیری ابعاد فعالیت‌های اقتصادی که‌ در حساب‌های رسمی ملی دیده نشده است. حساب اقماری گردشگری سنجش و‌ اندازه گیری تاثیرات اقتصادی مستقیم و القایی‌ گردشگری در هر دو بخش عرضه و‌ تقاضا را ممکن می‌سازد.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی گفت: مشخص کردن خلاء‌های آماری در صنعت گردشگری، کمک به بهبود نظام آماری و تهیه و تولید آمار در حوزه گردشگری، محاسبه ارقام مجموع متغییر‌های کلان اقتصادی نظیر ارزش افزوده گردشگری و تولید ناخالص گردشگری، ارائه آمار تفصیلی از مصرف گردشگری و نحوه تامین آن از عرضه داخلی و واردات، ارائه آمار‌های تفصیلی از تولید صنایع زیربخش گردشگری، اشتغال و ارتباط آن با سایر بخش‌ها مولد و نیز تشکیل سرمایه از اهداف این طرح است.

گفتنی است؛ این‌ طرح از سال ۱۳۹۸ به همت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری مرکز آمار ایران آغاز و امروز رونمایی شد.