به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران در این مراسم با اشاره به اجرای طرح «مهرآموز» گفت: این طرح از سال گذشته با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار در استان آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار دانش‌آموز در حدود ۴ هزار مدرسه هدف در آن مشارکت کرده‌اند.

آرام جان با قدردانی از همراهی معلمان، مدیران مدارس و عوامل آموزشی افزود: توسعه این طرح در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود با همکاری مجموعه آموزش و پرورش و مشارکت دانش‌آموزان، زمینه حمایت بیشتر از دانش‌آموزان محروم و نیازمند استان فراهم شود.

وی همچنین از اجرای طرح ملی «کارت نشاط» برای خانواده‌های کم‌برخوردار خبر داد و گفت: این طرح ویژه خانواده‌های دارای دهک درآمدی یک تا چهار است که در گروه خانواده‌های محروم و کم‌برخوردار جامعه قرار می‌گیرند.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان مازندران با اشاره به سهمیه ۱۰ هزار نفری مازندران در این طرح افزود: تاکنون نزدیک به هزار نفر در استان ثبت‌نام کرده‌اند و از معلمان، مدیران، عوامل آموزشی و همکاران کمیته امداد درخواست می‌کنیم با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه ثبت‌نام کامل مشمولان را در سامانه فراهم کنند.

آرام جان گفت: در قالب طرح «کارت نشاط»، با کمک دولت و خیران فعال در این حوزه، برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار، کمک‌هزینه‌هایی به صورت ماهانه یا فصلی با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و معیشتی آنان پرداخت خواهد شد.

وی تأکید کرد: همراهی خیران، فرهنگیان، مدیران مدارس و خانواده‌ها می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش مشکلات دانش‌آموزان نیازمند و فراهم کردن فرصت تحصیل مناسب برای آنان فراهم آید.