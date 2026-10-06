مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس از برگزاری مانور تمام‌عیار زلزله با حضور بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی و ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه در شهر صدرا خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا غلامی گفت: در آستانه برگزاری مانور اصلی، امروز مدیران اجرایی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مشارکت‌کننده در یک تمرین دورمیزی، سناریوی تعریف‌شده برای مانور را مرور و تمرین کردند.

وی افزود: در این تمرین، سناریوی وقوع زلزله ۶ و هفت دهم ریشتری در شهر شیراز و حوادث و اتفاقات ناشی از آن شبیه‌سازی شد تا نقاط ضعف دستگاه‌ها شناسایی و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف افزایش یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: بر اساس نتایج این تمرین، دستگاه‌هایی که نیاز به حضور میدانی و عملیاتی دارند، برای حضور در مانور اصلی آماده می‌شوند تا مانور تمام‌عیار استانی فردا به شکل مطلوب برگزار شود.

غلامی هدف اصلی از برگزاری این مانور را افزایش توانمندی دستگاه‌ها در شرایط بحرانی و اضطراری عنوان کرد و گفت: دستگاه‌ها باید بتوانند در شرایط بحران، نقاط ضعف خود را شناسایی کنند و اگر برای انجام مأموریت خود نیازمند کمک دستگاه دیگری هستند، این هماهنگی را در همین تمرین‌ها تجربه کنند تا در لحظات طلایی امدادرسانی، بیشترین بهره‌وری و هماهنگی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت بحران افزود: یکی دیگر از اهداف این مانور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، پیمانکاران و سایر ظرفیت‌های غیردولتی استان فارس است.

غلامی گفت: هنر دستگاه اجرایی و مجموعه‌های امدادی و خدماتی در شرایط بحران، فقط انجام وظایف درون‌سازمانی نیست؛ بلکه توانایی ارتباط، هماهنگی و به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی و مجموعه‌های غیردولتی نیز اهمیت زیادی دارد و این موضوع در مانور فردا تمرین خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس همچنین از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های شرکت‌کننده در این مانور خبر داد و افزود: عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیران حاضر در مانور از سوی دستگاه‌های نظارتی استان و ارزیابان ستاد مدیریت بحران، مطابق قانون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج آن با نظر استاندار فارس اعلام خواهد شد.

وی گفت: مانور اصلی فردا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در شهر صدرا و در وسعتی حدود ۱۰۰ هکتار برگزار می‌شود و بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی از بخش‌های اجرایی و خصوصی و حدود ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه در آن مشارکت خواهند داشت.

غلامی افزود: در این مانور، توان دستگاه‌های استان برای مدیریت ۱۶ نوع پدیده و مخاطره مختلف در شرایط بحرانی به صورت عملیاتی محک زده می‌شود.

وی ادامه داد: مردم استان فارس نیز می‌توانند از طریق پخش مستقیم شبکه فارس، روند اجرای این مانور و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و امدادی را مشاهده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تأکید کرد: هدف از این رزمایش، شناسایی نقاط قوت و ضعف، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارتقای آمادگی استان برای مواجهه با شرایط بحرانی است تا در صورت وقوع حوادث واقعی، دستگاه‌ها بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.