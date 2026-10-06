به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، در دیدار با سردار محمدقاسم طرحانی، فرمانده انتظامی استان قزوین، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، با استناد به آیه شریفه «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» گفت: کسانی که با جان و مال خود در راه خدا مجاهدت می‌کنند با کسانی که در خانه می‌نشینند یکسان نیستند؛ خداوند مجاهدان را برتری داده و اجر عظیمی برای آنان در نظر گرفته است و نیروهای انتظامی کشور ما نیز حقیقتاً مصداق همین مجاهدان در راه خدا هستند.

وی با تأکید بر تفاوت عمده نیروی انتظامی ایران با نیروهای نظامی دیگر کشورها افزود: شما سربازان خدا هستید و در نظام ولایی سربازی می‌کنید. این خیلی تفاوت دارد که بالای سر نیروهای نظامی و انتظامی چه کسی باشد. در بسیاری از کشورها سران آن‌ها افرادی فاسق و فاجر و چه بسا از بدترین‌ها هستند، اما ما افتخار می‌کنیم که در زیر سایه ولایت نفس می‌کشیم و کسی بالای سر ماست که به حقیقت نایب امام زمان (عج) است و از بهترین‌ها محسوب می‌شود.

امام جمعه قزوین زحمات شبانه‌روزی کارکنان نیروی انتظامی را بی‌پاداش ندانست و تصریح کرد: شما عزیزان آسایش را از خود و خانواده‌تان دریغ کرده‌اید؛ ذره‌ذره این مجاهدت‌ها و قدم‌به‌قدم گام‌هایی که در این مسیر نورانی برمی‌دارید، در پیشگاه الهی ثبت و ضبط می‌شود و کوچک‌ترین حرکت شما گم نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه کارکنان نیروی انتظامی با حداقل حقوق‌ها خدمت می‌کنند، اظهار داشت: جا دارد بیش از پیش به نیروهای خدوم و زحمتکش فراجا کمک و خدمات‌رسانی شود.

آیت‌الله مظفری در ادامه، یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای والامقام به‌ویژه شهدای نیروی انتظامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی و فتنه دی‌ماه را گرامی داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین با اشاره به شهید نواب صفوی، از پیشگامان تشکیل حکومت اسلامی که در سال ۱۳۴۳ همراه جمعی از یارانش به شهادت رسید، گفت: این شهید بزرگوار آرزو داشت حکومت اسلامی در ایران تشکیل شود و او جاروکش خیابان‌های آن حکومت باشد. این سخن صادقانه بود؛ زیرا جاروکشی در حکومت اسلامی و نظام ولایی نیز افتخار است.

سردار محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان هم در دیدار با آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان، با بیان اینکه حضور پلیس در سطح شهر موجب احساس امنیت برای مردم و هراس برای مجرمان است، اظهار داشت: پلیس در برخورد با سارقان، اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی قاطعانه عمل می‌کند؛ به‌طوری که سارقان طلا که قصد اقدام در قزوین داشتند، در همان اولین سرقت با برخورد قاطع پلیس مواجه شدند و در حوزه اراذل و اوباش نیز اجازه هیچ‌گونه تحرک مخل امنیت به آنان داده نمی‌شود.

سردار طرهانی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه حجاب و عفاف تأکید کرد: برخورد با بدحجابی با بهره‌گیری از پلیس اخلاقی و اطلاعاتی آغاز شده است. همچنین در این راستا، با موتورسواران فاقد پلاک و همچنین موتور‌های متعلق به بانوان (که مجوزی برای موتورسواری ندارند) برخورد شده و ۱۳۰ دستگاه موتور توقیف گردیده است؛ ضمن آنکه حضور افراد بدحجاب در کلانتری‌ها منوط به استفاده از چادر است.

وی همچنین افزود: نظارت بر کافه‌های فاقد مجوز و فاقد دوربین نیز در دستور کار پلیس قرار دارد و در حوزه مواد مخدر نیز برخورد با خرده‌فروشان افزایش رضایت‌مندی عمومی را به همراه داشته است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان برای تأمین امنیت، به وضعیت معیشتی آنان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۱۲ واحد ملکی برای پرسنل در حال ساخت است و ۲۷۰ واحد سازمانی نیز کلنگ‌زنی شده است؛ همچنین ۱۰۰ واحد مسکونی سازمانی نیز تا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. وی در این بخش خواستار حمایت نماینده ولی‌فقیه برای تکمیل و تسریع در روند این پروژه‌های عمرانی شد.

سردار طرهانی در ادامه با اشاره به سایر عملکرد‌ها اظهار داشت: در شش‌ماه نخست سال اقدامات انتظامی و امنیتی موفقی صورت گرفته و در حوزه پلیس راه نیز گام‌های مؤثری برای کاهش تصادفات برداشته شده است.

وی با بیان اینکه عمده قتل‌ها ریشه در اختلافات خانوادگی دارد، تصریح کرد: پلیس در مرکز فوریت‌های ۱۱۰ با تمام توان در حال خدمت‌رسانی است و هرگونه نارضایتی احتمالی ناشی از کثرت مأموریت‌هاست که در حال تقویت و تجهیز هستیم.

وی افزود: برای ایجاد انگیزه، پاداش‌هایی برای نیرو‌هایی که موفق به کشف سرقت یا سلاح می‌شوند در نظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی استان با گرامیداشت یاد شهدا و تقدیر از ایثارگری خانواده‌های کارکنان فراجا که در دوران جنگ و شرایط سخت همراه پلیس بودند، گفت: مردم قزوین مردمی نجیب و همراه هستند و اعتماد آنان به پلیس بزرگ‌ترین سرمایه ماست. وی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته نیروی انتظامی، از برگزاری رزمایش و مراسم تجلیل از خانواده شهدای فراجا خبر داد.