فرماندار ویژه شهرستان ورامین با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین مانور انتخاباتی، از تجهیز شهرستان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در ۱۹۵ شعبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین عباسی ،در حاشیه نخستین مانور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان گفت: با اعلام وزارت کشور مبنی بر آمادگی فرمانداری‌ها و با توجه به اینکه این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود، مانور انتخاباتی در فرمانداری و هر دو بخشداری شهرستان برگزار شد.

وی افزود: تجهیزات احراز هویت و صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی در این مانور مورد بررسی قرار گرفت که آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در شهرستان وجود دارد.

فرماندار ویژه ورامین با اشاره به تعویق پیشین انتخابات با مصوبه شورای عالی امنیت ملی گفت: تمام مقدمات کار از قبل مهیا شده و هر زمان وزارت کشور زمان برگزاری را اعلام کند، آماده برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک در شهرستان ورامین خواهیم بود.

عباسی همچنین از پیش‌بینی ۱۹۵ شعبه اخذ رأی برای کل شهرستان خبر داد و افزود : این تعداد مورد تأیید هیئت اجرایی و هیئت نظارت قرار گرفته است و آمادگی لازم برای فعال‌سازی این شعب وجود دارد.

وی گفت : امکانات و تجهیزات الکترونیک لازم در اختیار قرار گرفته و به محض بارگذاری سیستم‌های فنی و اعلام وزارت کشور، آماده برگزاری انتخابات در شهرها و روستاهای شهرستان هستیم.

فرماندار ویژه ورامین در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت خوب مردم، انتخاباتی در تراز شهرستان ورامین و متناسب با سوابق حضور مردم در انتخابات برگزار شود.