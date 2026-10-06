شراکت راهبردی پاکستان و چین، با گذشت ۷۵ سال از برقراری روابط دیپلماتیک، وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که اقتصاد، فناوری، امنیت و اتصال منطقه‌ای، محور‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در جدیدترین توافق‌های دو کشور، اجرای مرحله دوم گذرگاه اقتصادی مشترک، موسوم به CPEC ۲، با تمرکز بر صنعت، کشاورزی، انرژی، فناوری، معادن و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود. دو کشور همچنین بر تبدیل بندر گوادر به یک مرکز اتصال منطقه‌ای تأکید کرده‌اند.

اسلام‌آباد و پکن در عین حال، مشارکت کشور‌های ثالث در طرح گذرگاه اقتصادی را مورد حمایت قرار داده‌اند؛ رویکردی که می‌تواند این گذرگاه مشترک را از یک طرح دوجانبه، به شبکه‌ای گسترده‌تر برای اتصال چین به پاکستان، ایران، افغانستان و آسیای مرکزی تبدیل کند.

در این میان، ایران با موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و بازار‌های غرب آسیا، می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم این اتصال منطقه‌ای باشد.

مشارکت ایران در این روند، ضمن تقویت جایگاه راهبردی گذرگاه اقتصادی چین و پاکستان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری میان کشور‌های منطقه و تبدیل این گذرگاه دوجانبه به یک کریدور واقعی منطقه‌ای باشد.