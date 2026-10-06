معاون علمی رئیس جمهور گفت: حدود ۶۰ همت تسهیلات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و در چارچوب مصوبه ستاد بازسازی کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در جریان جنگ تحمیلی دچار آسیب فیزیکی شده‌اند، اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور، امروز در حاشیه آیین انعقاد موافقت‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده و در جمع خبرنگاران، با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از خسارت‌های واردشده به مراکز علمی و فناورانه، اظهار کرد: پس از شناسایی مراکز آسیب‌دیده، چهار دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی به‌عنوان مراکزی که زیرساخت‌های فناوری‌های نوظهور و فناوری‌های با درجه تکنولوژی بالا در آنها آسیب دیده بود، در اولویت بازسازی قرار گرفتند.

وی افزود: البته دانشگاه‌های دیگری نیز آسیب دیده‌اند، اما این چهار دانشگاه به دلیل برخورداری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فناورانه پیشرفته، در این مرحله به‌صورت ویژه در دستور کار بازسازی قرار گرفتند.

مسئولیت بازسازی با محوریت معاونت علمی و وزارت اقتصاد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیم دولت برای بازسازی این مراکز گفت: از زمان وقوع حملات، دولت تصمیم گرفت بازسازی این دانشگاه‌ها را با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی دنبال کند و در کنار آن، بازسازی انستیتو پاستور ایران نیز در دستور کار قرار گرفت که مراحل مربوط به آن هنوز تکمیل نشده است.

افشین ادامه داد: در این زمینه جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون علمی رئیس‌جمهور برگزار شد و مسئولیت پیگیری این موضوع بر عهده این مجموعه‌ها قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق خسارت‌ها پیش از آغاز فرایند تأمین اعتبار، توضیح داد: ابتدا باید میزان و ابعاد آسیب‌های واردشده به دانشگاه‌ها مشخص می‌شد و همین موضوع یکی از دلایل زمان‌برشدن فرایند بود؛ چراکه نمی‌توان بدون ارزیابی دقیق خسارت‌ها، درباره میزان منابع مورد نیاز تصمیم‌گیری کرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: پس از انجام ارزیابی‌ها، مذاکرات با بانک‌های متناظر دانشگاه‌ها انجام شد تا از ظرفیت بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی برای تأمین منابع مورد نیاز بازسازی استفاده شود.

تخصیص ۱۲ همت برای بازسازی چهار دانشگاه

افشین با اشاره به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی در این فرایند اظهار کرد: همکاری بسیار خوبی میان وزارت اقتصاد و معاونت علمی شکل گرفت و امروز حدود ۱۲ همت برای بازسازی این زیرساخت‌ها تخصیص داده می‌شود. هدف صرفاً بازسازی عین زیرساخت‌های قبلی نیست، بلکه تلاش می‌شود این مراکز با فناوری و تجهیزات به‌روزتر و کارآمدتر از گذشته بازسازی شوند.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: در مدتی که ارزیابی‌ها و هماهنگی‌های لازم انجام می‌شد، فهرست تجهیزات و نیاز‌های فناورانه نیز به‌روزرسانی شد تا تجهیزاتی که امروز به‌روزتر و کارآمدتر هستند، در برنامه بازسازی قرار گیرند.

افشین اظهار امیدواری کرد: چهار دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی پس از اجرای این طرح، با توانمندی بالاتر به فعالیت‌های علمی و فناورانه خود ادامه دهند.

اختصاص ۲۰ همت اعتبار مالیاتی برای حمایت از دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به بخش دیگری از مصوبات مربوط به بازسازی، گفت: بخش دوم مصوبه، به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد و حدود ۲۰ همت از محل اعتبار مالیاتی برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص پیدا می‌کند.

وی افزود: این منابع اهرم می‌شود و بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، سه برابر آن به‌صورت تسهیلات برای بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده اختصاص خواهد یافت.

افشین تصریح کرد: بر این اساس، حدود ۶۰ همت تسهیلات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و در چارچوب مصوبه ستاد بازسازی کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در جریان جنگ دچار آسیب فیزیکی شده‌اند، اختصاص می‌یابد.

وی تفاوت سازوکار حمایت از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد توجه قرار داد و گفت: حمایت از دانشگاه‌ها در این چارچوب به‌صورت بلاعوض است، اما حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده به‌صورت تسهیلات انجام خواهد شد.

آغاز فرایند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده

افشین با اشاره به آغاز فرایند شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده اظهار کرد: این فرایند در معاونت علمی آغاز شده و تعداد زیادی از شرکت‌ها درخواست‌های خود را ارائه کرده‌اند و تسهیلات برخی از آنها اکنون در مراحل نهایی بررسی در صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد.

وی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند دعوت کرد فرم‌های مربوط به دریافت حمایت را تکمیل کنند و افزود: برای این منظور یک کارگروه ویژه تشکیل شده است تا فرایند بررسی و حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده با سرعت بیش‌تری انجام شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد با فعال‌شدن این سازوکار، بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیانی که در جریان جنگ دچار آسیب شده‌اند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.

تسهیل بازگشت نخبگان؛ از ورود تجهیزات تا اشتغال و مسکن

افشین در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آیین‌نامه جدید تسهیل بازگشت نخبگان خارج از کشور، با اشاره به تصویب این آیین‌نامه هم‌زمان با روز نخبگان گفت: این آیین‌نامه در چارچوب ماده ۲ مربوط به حمایت از بازگشت نخبگان خارج از کشور تدوین شده و دارای ۱۸ ماده است که هر یک از آنها بخشی از حمایت‌های مورد نیاز برای بازگشت و استقرار نخبگان را پوشش می‌دهد.

وی با تأکید بر این‌که استفاده از این حمایت‌ها منوط به احراز نخبگی و بازگشت و استقرار فرد در کشور است، اظهار کرد: فردی که خارج از کشور حضور دارد، ابتدا باید از سوی بنیاد ملی نخبگان ارزیابی شود و نخبگی او بر اساس شاخص‌های مشخص احراز شود.

رییس بنیاد ملی نخبگان، افزود: همان‌گونه که نخبگان داخل کشور از برخی حمایت‌ها و امتیازات برخوردارند، این حمایت‌ها برای نخبگانی که قصد بازگشت به کشور دارند نیز پیش‌بینی شده است.

افشین درباره تسهیلات مربوط به خودرو توضیح داد: نخبه‌ای که در خارج از کشور زندگی می‌کند، ممکن است تجهیزات، خودرو و امکاناتی داشته باشد که در صورت بازگشت به کشور بخواهد آنها را همراه خود وارد کند. بر همین اساس، امکان واردات خودروی شخصی فرد پیش‌بینی شده است و در صورتی که به دلیل فاصله جغرافیایی انتقال خودروی موجود برای او مقرون‌به‌صرفه نباشد، امکان واردات خودرویی معادل آن، اعم از نو یا کارکرده، در نظر گرفته شده است. نخبگان بازگشته می‌توانند تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده خود را یک‌بار بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد کشور کنند.

تسهیل استقرار خانواده نخبگان در کشور

معاون علمی رئیس‌جمهور یکی دیگر از محور‌های آیین‌نامه را تسهیل ورود اعضای خانواده نخبگان عنوان کرد و گفت: اگر همسر یا یکی از بستگان درجه اول فرد ایرانی نباشد، فرایند مربوط به روادید آنها تسهیل خواهد شد تا امکان همراهی خانواده با فرد نخبه فراهم شود.

افشین افزود: پس از ورود فرد به کشور، برای فرزندان او نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا بتوانند در مدرسه مورد نظر خانواده تحصیل کنند و در صورت نیاز، آموزش زبان فارسی نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش برای آنها فراهم شود.

کاهش بروکراسی استخدام و مسیر جذب هیئت علمی

وی در ادامه با اشاره به تسهیلات اشتغال نخبگان بازگشته اظهار کرد: اگر فرد نخبه پس از بازگشت قصد استخدام داشته باشد، علاوه بر احراز شرایط تخصصی، فرایند اداری و بروکراسی مربوط به استخدام باید در مدت کم‌تر از دو ماه انجام شود؛ سازوکاری که برای نخبگان داخل کشور نیز دنبال شده است.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین به مسیر جذب نخبگان بازگشته در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این افراد می‌توانند از ظرفیت طرح «جهت» برای جذب هیئت علمی استفاده کنند و طرح «کانکت» نیز سال‌هاست این مسیر را دنبال می‌کند که اکنون در حال قانونمندشدن است.

حمایت از راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان

افشین ادامه داد: برای افرادی که پس از بازگشت قصد راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان داشته باشند نیز امکان استفاده از حمایت‌ها و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و بنیاد علم پیش‌بینی شده است. پس از بازگشت فرد به کشور، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی او نیز برقرار خواهد شد.

رییس بنیاد ملی نخبگان، با تأکید بر این‌که حمایت‌های پیش‌بینی‌شده صرفاً برای افرادی که در خارج از کشور حضور دارند و قصد استفاده از مزایا را دارند، بدون بازگشت به کشور اعمال نمی‌شود، اظهار کرد: شرط استفاده از این حمایت‌ها، بازگشت و استقرار در کشور است و معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان باید استقرار فرد را تأیید کنند. این ارزیابی، طی یک فرآیند دقیق و تخصصی و بر اساس معیار‌های کارشناسی‌شده صورت می‌گیرد.

افشین، با تأکید بر حمایت هم‌تراز از نخبگان مقیم با حمایت از نخبگان خارج از کشور و متناسب‌سازی حمایت‌ها به فراخور نیاز هریک از گروه‌های نخبگان، گفت: بسیاری از این حمایت‌ها، به‌جز موضوع خودرو، پیش‌تر نیز برای نخبگان داخل کشور وجود داشته و اکنون همان حمایت‌ها برای نخبگانی که به کشور بازمی‌گردند نیز تسری پیدا می‌کند.

وی درباره حمایت‌های مسکن نیز اظهار کرد: این موضوع با حمایت وزیر راه و شهرسازی دنبال می‌شود و حمایت‌های مربوط به مسکن نخبگان در سطح کشور ادامه خواهد داشت و نخبگان بازگشته نیز در چارچوب قوانین و برنامه‌های موجود از این ظرفیت‌ها بهره‌مند خواهند شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر اهمیت این آیین‌نامه گفت: تصویب این آیین‌نامه اتفاق مبارکی برای کشور است و حمایت از نخبگانی است که قصد بازگشت دارند؛ این رویکرد در بسیاری از کشور‌ها نیز وجود دارد و هدف آن فراهم‌کردن شرایطی است که فرد نخبه بتواند پس از بازگشت، زندگی و فعالیت حرفه‌ای خود را با سهولت بیش‌تری در کشور مستقر کند.