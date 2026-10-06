به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رازوجرگلان در همایش هم‌افزایی مرزنشینان و مسئولان، بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی و تعامل دستگاه‌های مسئول برای تأمین امنیت پایدار در نوار مرزی تأکید کردند.

در این همایش، نقش مرزنشینان در حفظ امنیت مرزها، پیشگیری از وقوع جرائم، صیانت از حقوق عمومی و تقویت همکاری مردم با دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.

حبیبی مقدم دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در تأمین امنیت، افزود: امنیت پایدار با تعامل و اعتماد متقابل میان مردم، مرزنشینان و دستگاه‌های مسئول محقق می‌شود و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی، از اقدامات مؤثر در راستای حفظ امنیت و صیانت از حقوق مردم حمایت خواهد کرد.

در پایان بر تداوم ارتباط مسئولان با مرزنشینان، پیگیری مطالبات و رفع مشکلات آنان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرائم و تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزی تأکید شد.