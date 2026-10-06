ذخایر گاز اروپا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. براساس اعلام نشریه اکونومیست، ذخایر گاز اروپا در حال حاضر ۷۲ درصد پُر هستند؛ که برای این مقطع از سال، پایین‌ترین سطح ثبت‌شده محسوب می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ میانگین سطح ذخایر گاز اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۹۰ درصد بوده است.

به نوشته اکونومیست، اروپا پس از جنگ اوکراین، استفاده از منابع انرژی روسیه را متوقف کرد و واردات گاز از قطر را برنامه‌ریزی کرد، اما بسته شدن تنگه هرمز تأمین گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از سوی دوحه را با مشکل مواجهه کرده است.

پیش‌تر رویترز گزارش داد: شش ماه پس از آغاز جنگ میان آمریکا و ایران، صادرات گاز مایع قطر، ۹۶ درصد کاهش یافته است.